«Состояние тяжелое, она на ИВЛ»: Шаляпин рассказал о заболевшей «короной» жене миллионерше

Жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис по-прежнему находится в критическом состоянии. Буквально сразу после свадьбы в Лас-Вегасе, которая обошлась молодоженам в 15 миллионов рублей, женщина заразилась коронавирусом. Последние новости о самочувствии Татьяны, о развитии ее болезни и некомпетентности врачей, занимающихся лечением супруги, артист рассказал Teleprogramma.pro.

«Татьяна сейчас находится в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме, на аппарате ИВЛ. А ее папа – под кислородной маской. Так что все сложно. Я очень переживаю за них. Это очень хорошие люди. И я не знаю, за что им выпало такое испытание в жизни, — говорит Прохор Шаляпин. — Я переписываюсь с мамой Татьяны. Раньше я общался и с женой, она отвечала мне раз в сутки. Но, к сожалению, теперь Татьяна не в состоянии делать этого».

— А вы можете предположить, где именно Татьяна заразилась коронавирусом?

— Мы не можем этого сказать точно. Те, кто бывал в отеле Wynn, откуда мы пошли в клуб «Интрига», знает, насколько это многолюдное место. Туда съезжаются туристы со всех уголков мира. Там везде игровые автоматы, кругом снуют посетители. Конечно, в Лас-Вегасе действует правило, чтобы все обязательно носили маски и перчатки, потому что там усугубилась ситуация с потоком ковидных больных. Мы же постоянно находились в окружении людей.

Клуб очень большой, но нас было 80 человек. И мы все рассеялись, как будто нас всего трое. То есть, в самом клубе плотность посетителей была небольшой.

У нас и приятель заболел коронавирусом. Я считаю, что именно с него и все началось. Но это недоказуемо. Выяснить сейчас это практически невозможно, да и не имеет смысла. Потому что даже если мы и сделаем это, то не сможем доказать ничего в суде. И потом, какой в этом толк?

— Как вообще развивалась ситуация?

— Перед поездкой на «Форт Боярд» я на всякий случай сделал первый компонент вакцины, а уже потом и второй. И полетел в США на встречу с Татьяной.

А уже потом началась вся эта катавасия. 31 июля у нас состоялась свадьба, примерно 3 августа Татьяна начала кашлять. Мы думали, что это просто простуда. При этом она продолжала ходить и усиленно заниматься в тренажерном зале. Чего я, кстати, не делал. Думал, что лучше отдохну, полежу у бассейна. Потом жена пошла на косметические процедуры. В то время у нее уже поднялась температура, мы думали, что ее продуло. Потому что в клубе на свадьбе вовсю работали кондиционеры. В это время в Лас-Вегасе стоит сильная жара.

С 3 по 9 августа мы занимались самолечением, тренер посоветовал ей определенных врачей. Но, к сожалению, они ее не лечили должным образом, а просто тянули деньги. Нужно было сделать КТ, выписать антибиотики, а в Америке купить их без рецепта врача очень сложно. Однако врачи ничего этого не сделали.

9 августа Татьяну забрали в реанимацию. Она лежит там уже три недели, и ситуация становится только хуже. Татьяна, находящаяся на ИВЛ, сейчас не может дышать. Ближайшие три дня – критические, многое зависит именно от них.

— Почему несколько дней занимались самолечением?

— Татьяна не хотела попадать в официальную сводку коронавирусных больных. Потому что в Канаде (Татьяна является жительницей этой страны — прим. ред) очень жесткие меры, связанные с пандемией. Так, штраф за нарушение карантина составляет 700 000 долларов или полгода тюрьмы. В Москве еще лайт-версия коронавирусных ограничений, а в других странах происходят просто дикие вещи.

У меня подруга находится во Вьетнаме, там локдаун длился 45 дней, а потом людям вообще запретили ходить в магазин даже по талонам. Жителям и гостям страны практически нельзя выходить из дома.

Сейчас я уехал в Москву, мне нужно было снять два клипа. Толку в США от меня нет. В больницу меня не пускают, но я постоянно узнаю новости о состоянии жены. И когда она уже более-менее оклемается, я смогу прилететь. Мы еще собираемся купить дом в Лас-Вегасе до января, а всем показывали арендованный особняк.

— Вы говорили, что Татьяна не сделала прививку…

— В Америке очень много людей не делают прививки, потому что боятся. Но я согласен только с тем, что мы о них ничего не знаем. А рассуждать на тему, полезны ли вакцины или нет, нужно ли их ставить, на мой взгляд, не стоит. Но я приведу собственный пример. Все это время я находился рядом с женой: ухаживал за ней, обнимал, но при этом не заболел. Прививка действительно спасла меня. Поэтому мой совет всем – прививаться.

Напомним, в 90-х годах семья Татьяны Клаудии Девис переехала в Канаду и обосновалась там. Ныне Татьяна является знаменитым адвокатом, который специализируется на бракоразводных процессах. Она владеет сетью адвокатских контор.

С Прохором Шаляпиным она познакомилась в Монако, куда пригласила певца выступить. Пара встречалась около года. Их свадьба состоялась в Лас-Вегасе, в отеле «Wynn», а вечерника в честь бракосочетания проходила в клубе «Интрига», находящемуся неподалеку. Вскоре после торжества стало известно, что Татьяна заболела коронавирусом.

Teleprogramma.pro желает Татьяне Девис скорейшего выздоровления!

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