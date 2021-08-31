Школьная ностальгия: чем займутся 1 сентября Туриченко, Еремеев и другие артисты

У Александра Шоуа, например, в этом году дочка идет в первый класс и артист очень волнуется перед началом нового учебного года.

Лето 2021 года осталось позади. Совсем недавно на календаре был май и мы с нетерпением начинали мечтать о море, жарких летних деньках. Три месяца промелькнули, и теперь впереди долгая осень.

Для тех, у кого нет детей, — это время связано с рабочими заботами. А вот для родителей осенью традиционно добавляются школьные дела.

Teleprogramma.pro узнала, как проведут 1 сентября наши знаменитости и чем им запомнилось уходящее лето.

Кирилл Туриченко, певец

У Кирилла Туриченко на День знаний особые планы — в школу пойдет его племянник и вся семья поведет мальчика на линейку.

«Первого сентября всей семьей поведем племянника во второй класс. Я сам очень скучаю по школе. Это было время познаний. А самое яркое событие этого лета — съемки клипа на песню «Мой Рай».

Тимур Еремеев, актер

А вот актер Тимур Еремеев пока освобожден от родительских забот на 1 сентября. Его дочке исполняется 5 лет и у знаменитого отца еще есть в запасе пару лет.

«Что буду делать 1 сентября точно не знаю. Может быть съемка или репетиция в театре. Дочке в сентябре исполняется только 5 лет, поэтому о цветах и школьных линейках пока не думаю. А вот про свои школьные годы, как и многие в этот день, вспоминаю с удовольствием. У меня были прекрасные школы и учителя! Но, тем не менее, при взгляде на рекламные плакаты со слоганом «Скоро в школу!», возникает легкая паническая атака. Пользуясь случаем, передаю привет всем одноклассникам и педагогам!»

Александр Шоуа, певец

Зато у Александра Шоуа первый день осени ожидается волнительным. В этом году в первый класс идет его дочка.

«1 сентября в этом году для меня очень значимая дата. В первый класс идет моя младшая дочь Таисия. Так что мы всей большой семьей будем на первой линейке в ее жизни. Когда мы маленькие, мы так хотим быстрее вырасти и окунуться во взрослую жизнь, а сейчас мечтаем хоть на день сесть за парту. А лето, к сожалению, у меня прошло в работе, но в наше время лучше пусть будет так ….. а отдохнуть я мечтаю в январе . Так что впечатления у меня только от моего нового дома, так как он за городом. Этим все сказано!!!»

Прохор Шаляпин, певец

Прохор Шаляпин признается, что никакой ностальгии по школьным временам не испытывает и поэтому для него День знаний ничем не примечателен.

«У меня ни с чем не ассоциируется, никакой ностальгии я не испытываю. Просто живу и живу. Жду выхода нового клипа, который снял недавно. Должен выйти в сентябре».

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