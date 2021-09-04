Громкие юридические баталии лета с участием известных артистов и спортсменов

Налог на жадность

Как мы уже не раз писали, 32-летняя Алана Мамаева после восьми лет брака развелась с 32-летним футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым после его очередной измены. Вначале решили обойтись без алиментов: футболист обещал не снижать уровень жизни экс-жены, 7-летней дочери Алисы и сына Аланы от предыдущего брака, 9-летнего Алекса. Но затем Павел сошелся с другой женщиной и стал «жадничать»: предлагал ей «всего» 350 тысяч рублей в месяц, что Алану категорически не устраивало — ну как жить на такие «гроши»? Поэтому она подала на алименты, и суд решил, что Мамаев должен платить дочери 25% от своих доходов, а это около 900 тысяч рублей в месяц.

Впрочем, у пары впереди еще много судов. Алана требует раздела имущества, Павел требует, чтобы дочь жила с ним, так как Алана якобы не занимается воспитанием девочки. Отдавать что-то жене Мамаев не собирается — мол, она же никогда не работала. Однако для судов «неработающая жена» — не аргумент для отказа от раздела имущества.

666 тысяч за испорченную кровать

45-летняя Анастасия Волочкова выиграла иск к ГБУ «Жилищник района Тверской» и страховой компании. Тяжба длилась больше двух лет. «Мою квартиру в центре Москвы, за которую я исправно платила управляющей компании на протяжении двадцати лет, сильно затопило из-за халатности коммунальных служб», — говорит о сути конфликта балерина. Рабочие зимой скалывали лед с крыши, переусердствовали и повредили покрытие аккурат над спальней балерины, в результате чего весной талые воды затопили жилище звезды и ее любимую итальянскую дизайнерскую кровать. Волочкова объясняет: «Управляющая компания отказывалась устранять неполадки. Мы вынуждены были провести официальную экспертизу, которая подтвердила ущерб. В спальне образовался огромный грибок на потолке! Я отреставрировала квартиру за свой счет, потратила порядка миллиона рублей. Суд удовлетворил исковые требования и доказал, что вина лежит на коммунальщиках, и теперь они обязаны выплатить мне 666 тысяч рублей!» Иск на эту «дьявольскую» сумму адвокат балерины заявлял в качестве компенсации ущерба. Также звезда надеялась получить неустойку в размере 8 миллионов, но это ей не удалось.

Дважды папа

29-летний хоккеист омского «Авангарда» Иван Телегин готовится к свадьбе с 33-летней Марией Гончар. Иван стал заметной персоной в шоу-бизнесе благодаря браку с наставницей шоу «Голос» Пелагеей. Поженились они в июне 2016 года, в декабре 2020-го официально оформили развод. Сейчас пара делит в суде совместно нажитое имущество — очередное заседание состоится в ближайшее время.

А вот другой громкий суд у Телегина уже в прошлом. Напомним, ради отношений с Пелагеей хоккеист Телегин бросил стриптизершу Евгению Ноур. В одном из ток-шоу Евгения сообщила, что была на 9-м месяце беременности, когда Иван начал встречаться с Пелагеей. В феврале 2016-го Ноур родила сына, а через четыре месяца Иван женился на Пелагее. Евгении Ноур пришлось записать мальчика Марка на свою фамилию, при этом в графе «отчество» она указала «Иванович», в графе «отец» — прочерк. Телегин оплачивал для Евгении и сына съемную квартиру, также давал ежемесячно около 50 тысяч рублей — позже сумма незначительно повысилась.

А потом грянул развод Телегина и Пелагеи, у спортсмена начались суды, и про сына он вспоминал нечасто. Поэтому этим летом Ноур пришла в суд с заявлением на установление отцовства. Если бы Иван отказался признать отцовство, назначили бы ДНК-экспертизу. Но Телегин отпираться не стал, дело закрыли. Сейчас Евгения продолжит борьбу в суде — теперь она требует алименты. На двоих детей от разных браков (в отношениях с Пелагеей родилась дочь Таисия) чаще всего начисляют алименты в размере 33%. Тогда 5-летний Марк и 4-летняя Таисия будут получать по 16,5% от ежемесячного дохода отца, то есть около полумиллиона рублей в месяц. Сейчас Иван официально платит алименты только на Тасю — она получает 25% от дохода папы.

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