По какой причине травят герцогиню Меган Маркл

Автор вышедшей недавно на русском языке книги «Меган и Гарри: подлинная история» Колин Кэмпбелл давно специализируется на тайнах Букингемского дворца, является биографом принцессы Дианы. Естественно, она многое знает о том, почему принц и его супруга, герцогиня Сассекская, не могут найти общий язык с королевским двором.

Дело в шляпе?

Официальная версия разрыва Гарри и королевской семьи была озвучена им в интервью Опре Уинфри: неуважение к жене, их сыну, скрытые намеки на цвет кожи Меган и странное поведение прислуги по отношению к ней. А вот что об этом думают королева, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон? Конечно, громких заявлений никто не делал, но есть мнение, что книга Кэмпбелл и есть ответ Букингемского дворца.

«Официальные мероприятия сводили ее с ума, — пишет автор. — Меган не хотела присутствовать там, где не могла проявлять эмоций… Меган искренне верила: ей достаточно принарядиться, попозировать перед камерами, а затем уйти через пятнадцать минут… Она явно не понимала, что гражданские обязанности королевской семьи включают встречу и приветствие как можно большего числа людей… Она, очевидно, не понимала разницы между явлениями кинозвезды публике и тем, как на самом деле приветствуют людей королевские особы… Королевские особы ведут себя не так, как знаменитости. Это дешево, вульгарно и безответственно».

Множество претензий к Меган было связано с тем, что она плохо выполняет обязанности герцогини, не слишком хорошо знает этикет.

«За кулисами те из нас, кто был в курсе дела, вскоре выяснили, что Анджела Келли, костюмер, личный дизайнер и, что еще важнее, близкий друг королевы, позвонила Меган перед одной из важных встреч и сообщила, что Елизавета наденет шляпу, — пишет Кэмпбелл. — На дворцовом языке это означало, что вы тоже должны быть в шляпе. Меган сообщила ей, что она шляпу не наденет, — вот и все. Было ли это признаком намеренного презрения с ее стороны традиций института, в который она вступила, или же непроизвольным пренебрежением, порожденным невежеством?»

Идентификация порно

Меган была актрисой, жила в США, и, конечно, британская пресса пыталась раскопать все, что могло остаться в прошлой жизни новой герцогини.

«Несмотря на значительное преимущество, которое давал Меган цвет ее кожи, и очевидную любовь между ней и Гарри, имелся неудобный факт, — уверена писательница. — У Меган было прошлое, которое могло нанести ущерб престижу королевской семьи… Никто не может вступать в тесную связь с монаршей семьей, пока дворец не изучил его прошлое. Я знаю много примеров, когда члену королевской семьи незаметно сообщали, что ему не следует продолжать видеться с кем-то».

Так, например, выяснилось, что в сети существует порнозапись, в которой якобы фигурирует Меган. И хотя многие указывали на то, что антропометрия героини этого видео выгодно отличается от форм герцогини, остановить маховик уже было невозможно.

«Хуже всего было жесткое порно, якобы на нем была Меган Маркл, пойманная с поличным, — пишет Кэмпбелл. — Я видела эти записи. Мы прекрасно знаем, что сейчас можно убедительно подделать записи, и там, где был один человек, на самом деле оказывается два, причем голова одного наложена на тело другого. Возможно, женщина на пленках — двойник Меган. Может быть, это лицо Меган, наложенное на чье-то тело… Хронология секс-лент совпадает со смутным периодом жизни Меган, сомневающиеся находили совпадения, которые позволяли им оставаться убежденными в том, что это она».

«Узколобая и самодовольная»

В связи с тем, что жена Гарри не раз намекала на политические амбиции и знакомство с Дональдом Трампом, в Туманном Альбионе начали рассуждать — мол, если не на трон нацелилась, то точно набирает политические очки для построения карьеры в США. А принц Гарри в этом случае — только трамплин и этап грандиозной аферы.

«На самом деле они могли неверно истолковать ее действия и амбиции, — подчеркивает автор книги. — Очевидное отсутствие у Меган упорства в сочетании с ее нежеланием приспосабливаться к роли члена королевской семьи и выполнять соответствующие требования приводили в замешательство ее сторонников в королевской семье, истеблишменте и Содружестве.

За кулисами люди изо всех сил пытались понять, как она, будучи столь хорошо принята, могла сделать их жизнь и свою собственную настолько трудной. Ведь, приложи она некоторые усилия, легко бы могла преуспеть. Мне сразу сказали, что «чрезмерная вера в себя» приведет Меган к гибели, если она не будет осторожна.

Она была слишком самоуверенна, слишком непреклонна, слишком убеждена, что ее путь — лучший и единственный, а все остальные недостойны даже ее презрения. Позиция Меган заключалась в том, что у нее были более важные дела, чем обдумывать, а тем более обсуждать точки зрения, которые не совпадали с ее собственными.

Она казалась неуважительной, узколобой и самодовольной. Многие люди, имевшие с ней дело, в конце концов решили, что она слишком высокомерна и лицемерна, чтобы когда-либо вписаться в такой солидный институт, как монархия, и тем более преуспеть как политик».

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