«Почти 3 млн рублей в год и никаких поборов»: Погребняк, Колдун и Рубцова рассказали о стоимости обучения детей в школах

До начала нового учебного года остаются считанные деньки. Дети заняты играми, а родители проверяют, все ли готово к 1 сентября. Teleprogramma.pro узнала у известных родителей, как они готовятся к старту нового учебного года и какие проборы есть в школах, где учатся их дети.

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Мария Погребняк: «Обучение детей в год стоит 2,7 млн рублей»

Мария Погребняк — многодетная мама. Ее дети ходят в частную школу. Образование обходится не дешево — 2,7 миллиона рублей в год.

«У нас частная школа и мы платим хорошие деньги. Поэтому если еще пойдут поборы, то будет чересчур. У нас дети учатся по двум программам: российской и британской. В год выходит не мало по деньгам, но нас устраивает. В классе всего 5-6 человек, качество образования хорошее, почти индивидуальные занятия. Детей каждый день спрашивают, нет возможности не выучить урок. И затеряться, прогулять — тоже нет»,- рассказала Погребняк.

Мария отметила, что училась в обычной школе, где в классе было 40 человек и призналась, что знаний осталось в голове мало.

«Я училась в обычной школе, где в классе было 40 детей. Учителя постоянно орали, ничего не запоминалось и ходить туда не хотелось. Я училась плохо, но тогда было время другое. А сейчас все понимают что без образования, без хороших знаний не найти хорошую работу. Раньше мальчики больше стремились учиться, а девочки понимали, что могут удачно выйти замуж. Но теперь равноправие и быть домохозяйкой никто не хочет»,- заключила Мария Погребняк.

Валентина Рубцова: «Дочка учится в платной школе»

Дочь актрисы Валентины Рубцовой тоже ходит в частную школу. Во сколько обходится образование знаменитая мама не уточняет, но качеством она довольна.

«Дочь Софья учится в частной школе и поборов там нет. Все входит в стоимость обучения. Никаких изысков, по сути обычная школа. Но в наше время иметь 9 человек в классе — это уже роскошь. Конечно, когда 40 человек ребенок и не понимает и 10 процентов темы, которую дает учитель. А здесь большую часть времени педагог сосредоточен на обучении. Всех успевают проверить, всем объяснить. И нет необходимости тратить на репетитора, все объясняют. Мы прикреплены к московской школе, а обучаемся в Сочи. Сейчас много возможности выбрать тот формат, который удобен именно твоему ребенку», — сказала актриса.

Дмитрий Колдун: «Деньги сдаем только на развлечения детей»

Сын Дмитрия Колдуна ходит в школу в Белоруссии и знаменитый родитель тоже подчеркивает, что никаких поборов нет. Если на что-то и собираются деньги, то только на нужды детей.

«Если и сдаем деньги, то это детям на развлечения, а не на шторы. Могут быть одноразовые стаканчики из-за эпидемии, но не более того. Когда я учился, было более жестко. Мы на многое сдавали деньги. А сейчас такого вроде бы нет»,- отметил артист.

Никита Джигурда: «Платим по 150 евро в месяц»

Дети Никиты Джигурды и Марины Анисиной учатся во Франции и обучение обходится в довольно скромную сумму. Платить приходится ежемесячно.

«Это государственная школа и там нет системы поборов. Платим незначительную сумму, примерно 150 евро в месяц и туда входят завтраки и обеды. Франция в этом смысле очень социально ориентированная страна. Мы ходили раньше в элитную школу по 10 тысяч евро в год, но сравнили и поняли, что знания дают везде одни и те же. Дети стали даже лучше учиться, успевают тренироваться, играть в теннис», — поделился актер.

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