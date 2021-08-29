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«Ба! Все те же лица»: звезды сериала «Империя Кесем», которые засветились в ленте «Основание Осман»

Главная звезда проекта Бурак Озчивит успел сыграть и Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век», и Османа Гази в новом проекте о великом предке султана Сулеймана.

«Ба! Все те же лица»: звезды сериала «Империя Кесем», которые засветились в ленте «Основание Осман»
Озге Терер и Бурак Озчивит. Фото: кадр из сериала «Основание Осман»

Актеры из турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем» успели сняться и в новом историческом проекте, повествующем о славном предке султана Сулеймана — Османа Гази, именно от него взяла свое начало династия Османов. О том, какие звезды полюбившегося сериала с Берен Саат в главной роли блистают в ленте «Основание Осман» узнаем в материале Teleprogramma.pro.

Йийит Учан

33-летний актер до турецкого сериала «Основание Осман», повествующего о династии будущих великих завоевателей, снимался в ленте «Великолепный век. Империя Кесем». Самое интересное, что в проекте Йийит сыграл шехзаде Баязида, сына султана Ахмеда. То есть, по сути, он являлся потомком того самого Османа, создавшего целую династию и свой султанат.

Актер Йийит Учан
Йийит Учан в роли шехзаде Баязида. Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»

А уже в «Основании Осман» Учан предстает в образе главного война Османа Гази. Йийит успел отметиться сразу в двух исторических проектах. Сначала он сыграл шехзаде Баязида, предком которого является Осман. А потом уже в совершенно другом проекте ему довелось сыграть и война Борана, который сражался спиной к спине с Османом Гази.

Актер Йийит Учан
Актер в образе война Борана. Фото: кадр из сериала «Основание Осман»

Чагры Шенсой

Этот актер, как и Йийит Учан, снимался в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Он исполнил роль государственного деятеля Хюсейна пашы, ставшего одним из приближенных к Валиде султан чиновников османской империи.

Актер Чагры Шенсой
Чагры Шенсой в роли приближенного Кесем султан — Хюсейна паши. Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»

После этого исторического проекта Чагры «перекочевал» в сериал «Основание Осман». Тут он сыграл монгола Джеркутая, который после многих сражений с Османом решил перейти на его сторону и даже принял ислам. В конце второго сезона зрителям показали, что персонаж Шенсоя завоевал сердце и любовь двоюродной сестры Османа Гази — Айгюль. Чего же ждать поклонникам сериала в продолжении истории?

Актер Чагры Шенсой
Актер в образе Джеркутая. Фото: кадр из сериала «Основание Осман»

«Ба! Все те же лица», «Ой, как приятно видеть любимых актеров», «Совершенно другие образы! Это так круто», «Особенно полюбился шехзаде Баязид. Его было так жалко! Ведь султан Мурад его казнил, родного брата не пожалел. И вот снова Йийит в кадре, но уже в образе война Османа Гази — Борана», — пишут фолловеры.

Альма Терзич

Актриса также снималась в этих двух проектах. В сериале «Великолепный век. Империя Кесем» она играет одну из помощниц Валиде султан — Эстер хатун. Именно ей Кесем султан, будучи регентом государства, доверила казну дворца.

Актриса Альма Терзич
Альма Терзич в роли Эстер хатун. Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»

А в сериале «Основание Осман» красавица-актриса предстает уже в другом амплуа — она сыграла византийскую принцессу Софию, которая отличалась особым коварством, хитростью и умом. Девушка беспощадна к своим врагам. Она действует против Османа Гази, делая все для того, что уничтожить сильного противника.

Актриса Альма Терзич
Актриса в образе византийской принцессы Софии. Фото: кадр из сериала «Основание Осман»

В качестве бонуса

Один из самых востребованных турецких актеров Бурак Озчивит стал звездой исторических сериалов. Сначала он сыграл роль Малкочоглу Бали-бея в «Великолепном веке», его также помнят по роли Кямран бея в сериале «Королек — птичка певчая». Бурак снимался в ленте вместе с Фахрийе Эвджен. Тогда же у них разгорелся бурный роман. Летом 2017 года влюбленные сыграли пышную свадьбу в Стамбуле. Пара воспитывает двухлетнего сына Карана. Поговаривают, что Фахрийе очень ревнует красавца-мужа и поклонниц к нему не подпускает.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит и Озге Терер
Озге Терер и Бурак Озчивит. Фото: кадр из сериала «Основание Осман»

А вот в сериале «Основание Осман» Бураку Озчивиту досталась главная роль. Он играет Османа Гази, славного предка султана Сулеймана. Его партнершей стала Озге Терер.

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