«Павел пытается забрать у Аланы все»: адвокат Мамаевой ответил на заявление ее бывшего мужа в интервью «Матч ТВ»

Вадим Лялин прокомментировал слова Павла Мамаева о том, что он готов пойти на мировое соглашение и отдать бывшей жене все имущество.

Общественность обсуждает интервью футболиста Павла Мамаева каналу «Матч ТВ». В нем игрок заявил, что хочет забыть о бывшей жене Алане и начать новую жизнь с нынешней возлюбленной Надеждой Санько.

Павел также рассказал, что готов подписать с Аланой мировое соглашение и отдать ей буквально все. Только чтобы экс-супруга больше никогда не появлялась в его судьбе. Однако пока, по словам Павла Мамаева, бывшая жена не отреагировала на такое предложение.

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А что думает о подписании мирового соглашения адвокат Аланы Мамаевой Вадим Лялин? Правозащитник отметил, что «предложенный Павлом вариант, мягко говоря, крайне односторонний и точно не в пользу детей!»

«Конечно, исходя из увиденного и сказанного Павлом Мамаевым в интервью я подготовлю наш вариант мирового соглашения….Мы учтем разные нюансы, — сказад Вадим Лялин. — Конечно, алименты, которые назначит ему Суд, определение места жительства дочки с мамой, как он хочет, квартиру, оформленную на двоих деток или одну дочку, и конечно, отсутствие его желания делить с Аланой ее маленькую квартирку и машины! Это все Павел сказал в своем интервью, но пока по факту все с точностью до наоборот! Он пытается забрать у Аланы все, включая дочку. И мне кажется, что он не выполнит свои озвученные намерения. Но я надеюсь на чудо и слово Павла, если оно чего-то стоит!»

В интервью Павел Мамаев также рассказал, что развелся с Аланой в апреле, но ни разу не пожалел о своем решении. Он пояснил, что бывшую супругу интересовало в основном его материальное положение.

Так, через девять дней после ухода его отца из жизни Алана попросила у Павла 70 000 рублей на новые кремы. Но футболисту было явно не до косметики, после чего между ними разгорелась ссора. В этот момент, как отметил Павел Мамаев, он принял решение вычеркнуть бывшую супругу из своей жизни.

А Надежда Санько в отличие от Аланы, наоборот, старается заботиться о нем и интересуется всеми делами футболиста. Именно с ней он и хочет начать новую жизнь, забыв о прежних отношениях навсегда.

Интересно, что после этого интервью комментатор Нобель Арустамян уволился с канала «Матч ТВ» , отметив, что проведенная беседа противоречит его журналистским и этическим принципам.

Решение комментатора поддержали несколько его коллег по цеху, в числе которых Василий Уткин, Дмитрий Губерниев, Константин Генич и другие. Пожелаем Нобелю найти другое, не менее интересное место работы.

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