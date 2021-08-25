«Легкоступову ударили по голове не менее двух раз»: адвокат Жорин раскрыл новые подробности гибели певицы

Также Сергей Жорин рассказал Teleprogramma.pro о дополнительных экспертизах по этому делу, и о том, как Юрий Фирсов просит родственников артистки оплачивать его коммунальные платежи.

Гибель певицы Валентины Легкоступовой не была случайной. Артистку ударили по голове тупым предметом не менее двух раз. Такие результаты показало новое заключение по делу певицы. Об этом Teleprogramma.pro сообщил адвокат семьи Легкоступовых Сергей Жорин.

Также он рассказал нашему сайту о других перипетиях этого запутанного дела, и о том, как яхтсмен Юрий Фирсов просит других родственников певицы оплачивать его коммунальные расходы.

— Сергей Викторович, уже прошло больше года со дня гибели Валентины Легкоступовой. На какой стадии все-таки находится следствие по этому делу?

— Пока уголовное дело не возбуждено. Но проверка не окончена. Почему? Некоторое время назад в материалы уголовного дела поступило медицинское исследование, которое указало на то, что все-таки смерть Валентины Легкоступовой наступила в результате насильственных действий и удара по голове тупым предметом не менее двух раз. Такое заключение сейчас есть в материалах уголовного дела, в связи с чем следствие назначило еще одну комплексную экспертизу. И сейчас мы ждем ее окончания.

— То есть, заключение опровергает экспертизу, в которой говорилось, что Валентина Легкоступова страдала алкогольной зависимостью?

— В материалах дела уже достаточное количество экспертиз – не менее пяти, наверное. И эту экспертизу, упоминаемую вами, опровергали как документы, которые появлялись до нее, так и после. Понятно, что Фирсов растиражировал именно ту, которая ему выгодна. Но вышеупомянутую экспертизу опровергают даже логика и здравый смысл.

Валентина активно работала, все эти годы была на виду. К тому же она являлась начальником отдела культуры Феодосии, а при такой должности алкоголь недопустим.

— Каковы ваши дальнейшие действия?

— Мы все-таки настаиваем на возбуждении уголовного дела, поскольку оно дает больше полномочий компетентным органам.

К тому же показания Юрия Фирсова через определенный промежуток времени постоянно меняются. Сначала Фирсов, отвечая на вопрос: «Почему вы не вызвали скорую помощь после инцидента?», говорил: «А я не видел, что она упала». Потом он уже театрально падал в ванной и предбаннике, показывая, как падала сама Валентина. Фирсов не мог не понимать, что происходит с его женой, поскольку вся кровать была в крови.

Не дан до сих пор ответ на вопрос, откуда появилась кровь на полотенце, в которое была завернута гантель. Но нужно отдать должное и поблагодарить Следственный комитет, который еще после той странной экспертизы не прекратил проверку. Он делает все, чтобы истина проявилась и была бесспорной.

— В СМИ много говорили, что Юрий Фирсов сейчас практически никого не впускает в квартиру Валентины Легкоступовой, буквально оккупировал ее. Он не намерен сдавать своих позиций?

— Есть такой детский анекдот. Почему мстители неуловимые? Да потому что их никто не ловит. Почему Юрий Фирсов захватил квартиру?

Тут есть две составляющие. Во-первых, квартира – это самоцель Фирсова во всей этой истории. Именно поэтому он вихрем влетел в нотариальную контору в день, когда наступил срок вступления в наследство.

Как только он получил соответствующее свидетельство, он пулей полетел в квартиру, взломал замки, хотя мог бы сказать: «Я наследник. Дайте мне, пожалуйста, ключи от дома». И ему бы их дали.

Но, тем не менее, Фирсов, не предупредив никого, сломал замки, которые там были, поставил свои, оборудовал всю квартиру и еще подъезд дома камерами видеонаблюдения, что, на мой взгляд, еще нужно проверить соответствующим органам. Не является ли это незаконным сбором и хранением информации о частной жизни других жильцов.

В свою очередь для Анетты (Анетты Бриль, дочери Валентины Легкоступовой — прим. ред.), ее брата и мамы Валентины трагедией является не захваченная квартира, а потеря близкого человека. И поэтому они еще даже не вступали в битву за недвижимость. Анетта признается, что этот вопрос для нее не принципиальный.

— Но ведь у дочери певицы есть маленький ребенок…

— Понятно, что Анетта не оставит его без крыши над головой. Но для Фирсова любая новая информация – это очередной инфоповод, передача на телевидении, новые гонорары. Он до того обнаглел, что подал иск на других родственников, чтобы они вместе с ним оплачивали коммунальные расходы за квартиру.

Конечно, совладельцы должны содержать свое имущество. Но, с другой стороны, у них нет доступа к распоряжению им. Но у Анетты принципиальная позиция – не участвовать во всех перформансах Фирсова. Но, возможно, со временем она изменится.

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа 2020 года. Певицу с травмой головы обнаружила дочь Анетта Бриль. Тогда выяснилось, что артистка неудачно упала в ванной.

Сначала ее отвезли в наркологическую клинику, но впоследствии перевели в другую больницу, где и прооперировали. После чего Валентина Легкоступова впала в кому и больше не приходила в сознание.

Результаты экспертизы показали, что причиной смерти певицы стали черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Анетта выдвинула предположение, что к инциденту мог быть причастен муж ее матери Юрий Фирсов.

Ее адвокат Сергей Жорин не раз говорил, что намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении яхтсмена. Но пока официальных доказательств вины Юрия в гибели певицы не обнаружено.

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