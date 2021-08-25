«Вячеслава Зайцева пытаются калечить»: замдиректора Дома моды опроверг новости о своем увольнении

Недавно в СМИ появилась информация, что известный модельер Вячеслав Зайцев уволил заместителя директора своего Дома моды Расула Ахмедова.
В интервью «Комсомольской правде» кутюрье рассказал, что сейчас проходит курс реабилитации в центре «Три сестры», но на прошлой неделе был еще на работе. В коридорах Дома моды он встретил Расула Ахмедова и сообщил ему, что больше не будет с ним работать.
Что же произошло на самом деле? Teleprogramma.pro попросила разъяснить ситуацию Расула Ахмедова. Он отметил, что лишить его поста уже давно мечтает конкретный человек.
«Егор Вячеславович уже прокомментировал эту ситуацию, сообщил, что никаких разговоров по поводу моего увольнения не было. Это все подвиги Николая Головина (бывшего помощника Вячеслава Зайцева – прим. ред.), который предпринял неудачную попытку с помощью Следственного комитета признать Вячеслава Михайловича недееспособным и стать его опекуном. Но этот номер у него не прошел, — отметил Расул Ахмедов.
Вячеслава Михайловича признали дееспособным. Поэтому тут и комментировать нечего. Мы не отвлекаемся на подобные сообщения и продолжаем работать.
Вячеслав Михайлович, наверняка, подобных распоряжений не давал. Это Головин, якобы позиционирующий себя помощником кутюрье, уже несет отсебятину».
— То есть, вас не увольняли? А в каких отношениях вы с Вячеславом Зайцевым?
— Нет, это все информационные вбросы. Мы с Вячеславом Зайцевым в хороших отношениях. Перед тем как он лег в больницу мы общались, смотрели коллекции. Единственное, что он однажды сказал: «Я хочу отдельный кабинет».
Вот как это было. В свое время Вячеслав Михайлович сказал: «Расул, хочу к тебе в кабинет». Я тогда сидел на седьмом этаже. Я же ответил: «Конечно, Вячеслав Михайлович. Это ваш Дом. Где вы захотите, там и будет». И он переехал ко мне. Но потом вмешался Головин со своими скандалами, после чего кутюрье сказал: «Я хочу быть один. Давай будем в разных кабинетах». А я ответил: «Не вопрос». Мы попрощались, поцеловались, но обещали находиться на связи.
Расскажу еще одну историю. Недавно Вячеслав Михайлович испытывал сильную боль и позвонил мне со словами: «Расул, помоги. У меня жутко все болит». Я нашел ему врача в клинике Управления делами президента, договорился на субботу, записал его. Но Головин, узнавший об этом, (видимо, ему доложил Олег), направил его в другую клинику – реабилитационный центр «Три сестры» в Щелково.
Олег (помощник Вячеслава Зайцева по дому – прим. ред.) позвонил мне и сказал: «Отмени запись в больницу Управления делами президента. Вячеслав Михайлович туда не поедет». При этом человек умирал от боли. То есть, мы пытаемся его лечить, а они – калечить.
Сами понимаете, это все игрища, чтобы урвать себе дополнительный кусок. Тут другого объяснения быть не может.
— В прошлом интервью нашему сайту вы рассказали, что планируете создать бутик-музей Вячеслава Зайцева и запустить коллекции его внучек. Удалось ли осуществить эти планы?
— В октябре мы уже запустим бутик-музей Вячеслава Зайцева. Дадим большую пресс-конференцию по этому поводу, где заодно развеем все слухи. Вячеслав Михайлович – человек пожилой, и иногда ему нашептывают на ухо: «Сын плохой, внучка плохая». А вот эти плохие как раз и вытащили его из долгов. Сейчас занимаются его делами и платят немаленькие деньги. К сожалению, Вячеслав Михайлович подвержен влиянию. Тем более и сам Головин занимается профессионально НЛП, и его супруга.
В общем, мы не реагируем на подобные вбросы. Просто знаем свою цель — сохранить династию Зайцевых и развить ее – и достигаем ее. А Головин, наоборот, ставит перед собой противоположные задачи – поссорить Вячеслава Михайловича с Егором, а меня выгнать. Но у него ничего не получится.
Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!