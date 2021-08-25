«Вячеслава Зайцева пытаются калечить»: замдиректора Дома моды опроверг новости о своем увольнении

Расул Ахмедов рассказал Teleprogramma.pro о том, кому может быть выгодно его увольнение, и об отношениях со знаменитым кутюрье.

Недавно в СМИ появилась информация, что известный модельер Вячеслав Зайцев уволил заместителя директора своего Дома моды Расула Ахмедова.

В интервью «Комсомольской правде» кутюрье рассказал, что сейчас проходит курс реабилитации в центре «Три сестры», но на прошлой неделе был еще на работе. В коридорах Дома моды он встретил Расула Ахмедова и сообщил ему, что больше не будет с ним работать.

Что же произошло на самом деле? Teleprogramma.pro попросила разъяснить ситуацию Расула Ахмедова. Он отметил, что лишить его поста уже давно мечтает конкретный человек.

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«Егор Вячеславович уже прокомментировал эту ситуацию, сообщил, что никаких разговоров по поводу моего увольнения не было. Это все подвиги Николая Головина (бывшего помощника Вячеслава Зайцева – прим. ред.), который предпринял неудачную попытку с помощью Следственного комитета признать Вячеслава Михайловича недееспособным и стать его опекуном. Но этот номер у него не прошел, — отметил Расул Ахмедов. Вячеслава Михайловича признали дееспособным. Поэтому тут и комментировать нечего. Мы не отвлекаемся на подобные сообщения и продолжаем работать. Вячеслав Михайлович, наверняка, подобных распоряжений не давал. Это Головин, якобы позиционирующий себя помощником кутюрье, уже несет отсебятину».

— То есть, вас не увольняли? А в каких отношениях вы с Вячеславом Зайцевым?

— Нет, это все информационные вбросы. Мы с Вячеславом Зайцевым в хороших отношениях. Перед тем как он лег в больницу мы общались, смотрели коллекции. Единственное, что он однажды сказал: «Я хочу отдельный кабинет».

Вот как это было. В свое время Вячеслав Михайлович сказал: «Расул, хочу к тебе в кабинет». Я тогда сидел на седьмом этаже. Я же ответил: «Конечно, Вячеслав Михайлович. Это ваш Дом. Где вы захотите, там и будет». И он переехал ко мне. Но потом вмешался Головин со своими скандалами, после чего кутюрье сказал: «Я хочу быть один. Давай будем в разных кабинетах». А я ответил: «Не вопрос». Мы попрощались, поцеловались, но обещали находиться на связи.

Расскажу еще одну историю. Недавно Вячеслав Михайлович испытывал сильную боль и позвонил мне со словами: «Расул, помоги. У меня жутко все болит». Я нашел ему врача в клинике Управления делами президента, договорился на субботу, записал его. Но Головин, узнавший об этом, (видимо, ему доложил Олег), направил его в другую клинику – реабилитационный центр «Три сестры» в Щелково.

Олег (помощник Вячеслава Зайцева по дому – прим. ред.) позвонил мне и сказал: «Отмени запись в больницу Управления делами президента. Вячеслав Михайлович туда не поедет». При этом человек умирал от боли. То есть, мы пытаемся его лечить, а они – калечить.

Сами понимаете, это все игрища, чтобы урвать себе дополнительный кусок. Тут другого объяснения быть не может.

— В прошлом интервью нашему сайту вы рассказали, что планируете создать бутик-музей Вячеслава Зайцева и запустить коллекции его внучек. Удалось ли осуществить эти планы?

— В октябре мы уже запустим бутик-музей Вячеслава Зайцева. Дадим большую пресс-конференцию по этому поводу, где заодно развеем все слухи. Вячеслав Михайлович – человек пожилой, и иногда ему нашептывают на ухо: «Сын плохой, внучка плохая». А вот эти плохие как раз и вытащили его из долгов. Сейчас занимаются его делами и платят немаленькие деньги. К сожалению, Вячеслав Михайлович подвержен влиянию. Тем более и сам Головин занимается профессионально НЛП, и его супруга.

В общем, мы не реагируем на подобные вбросы. Просто знаем свою цель — сохранить династию Зайцевых и развить ее – и достигаем ее. А Головин, наоборот, ставит перед собой противоположные задачи – поссорить Вячеслава Михайловича с Егором, а меня выгнать. Но у него ничего не получится.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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