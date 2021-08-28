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Как выглядели звезды новой волны, когда сидели за партами

Это было недавно, это было давно… Еще до того, как они начали ругаться матом, зарабатывать сотни миллионов рублей и перестали стесняться вредных привычек.

Как выглядели звезды новой волны, когда сидели за партами
Экс-звезда шоу «Дом-2» и селфмейд-вумен, как видно по фото, была прилежной и ответственной ученицей. Фото: Инстаграм

Джиган

Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) в детстве. Фото: Инстаграм

Самый нестабильный артист российского шоу-бизнеса Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) вырос в криминальном сердце Одессы — в районе Молдаванка. Окончил школу № 103 и до сих пор хранит видеокассету с выпускного, где уже был лысым и дерзким. Жуя жвачку, он получил из рук директора призовую футболку с надписью «Казанова-2002».

«Самый лучший директор — Татьяна Ивановна», — подписал благодарный музыкант ролик в Инстаграме.

Моргенштерн

Алишер Валеев (Моргенштерн) в детстве. Фото: Инстаграм

Алишер (тогда еще Валеев) был упитанным мальчиком, которому, конечно, хотелось нравиться девочкам. Сложно оценить, насколько это у него получалось. Но теперь рэпер не вспоминает школьные годы добрым словом — он экстремально похудел, избавился от пухлых щек и, скорее всего, ностальгии по уфимским одноклассникам.

Егор Крид

Егор Булаткин (Крид) в детстве. Фото: Инстаграм

Миллионер из списка Forbes и в прошлом наставник шоу «Голос.Дети» Егор Крид учился и вырос в небольшом городе Пензе. Тогда Егор Булаткин любил играть в футбол и был похож на смазливого аниме-персонажа.

Сам он признавался, что со школой у него связаны самые теплые воспоминания: «Беззаботное время, прекрасное. Первая любовь и первая драка, первые победы и поражения».

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева в детстве. Фото: Инстаграм

Юная Настя прорыла свою траншею к успеху буквально как Ломоносов. Добиралась из родной деревни Разметелево (Ленинградская область) в Петербург на электричке. Пела в ансамбле «Росиночка» и уже с подросткового возраста оправдывала кличку Настя Опасность (так блогерша называет себя в Инстаграме).

Например, одноклассник вспоминал, что Ивлеева была безбашенной и с легкостью ввязывалась в любые споры с парнями. Словом, росла пацанкой.

Ольга Бузова

Ольга Бузова в детстве. Фото: Инстаграм

Экс-звезда шоу «Дом-2» и селфмейд-вумен, как видно по фото, была прилежной и ответственной ученицей. Она окончила гимназию в Приморском районе Санкт-Петербурга. Учителя вспоминают Олю как сентиментальную и романтичную девочку, обожавшую поэзию.

В старших классах Бузовой, как и ее сверстницам, хотелось максимально выделяться, поэтому даже в гимназии, где все носили форму, она находила способы протестовать.

— Директор школы ненавидит меня по сей день, — считает Ольга. — Я однажды пришла в школу, а у меня на голове статуя Свободы из геля и лака. Я в форме была, но на голове — статуя. Почему-то учителям это не нравилось, но я так самовыражалась.

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