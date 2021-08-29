Сын Клявера пошел в артисты, а дочь Воробей станет врачом

По семейным стопам

Сын Дениса Клявера и внук Ильи Олейникова Тимофей зимой пришел из армии и определился с вузом. Денис Клявер рассказал «Телепрограмме», что сын поступил в Российский государственный институт сценических искусств на факультет актерского искусства и режиссуры по специальности «артист драматического театра и кино». Но почему парень не пошел учиться сразу после школы?

— За год до выпускных экзаменов в школе мы стали обсуждать тему поступления. Пытались определиться, куда же сын хочет поступать после школы. Но финальным стало «пап, я пойду в армию, я так хочу», — рассказал отец.

Наследница актера «Квартета И» Леонида Бараца поступила в ГИТИС. Ева Барац еще до поступления выпустила пару треков как певица. В Государственном институте театрального искусства Ева Барац будет учиться на эстрадном факультете.

Помимо сочинения и устной литературы, Ева прошла творческий конкурс — прослушивание сольного пения и артистическое испытание. Девушка уже познакомилась с однокурсниками и наставниками: «Я до сих пор не могу поверить, что буду учиться в этом месте с этими людьми и преподавателями».

Племянница Сергея Лазарева тоже будет учиться на артистку. После гибели брата певец заботится о его дочери Алине. Алина вся в дядю — как и он, пела в «Непоседах», а теперь поступила в Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Будет изучать актерское мастерство, сценическую речь, сольное пение, хореографию и множество других творческих дисциплин.

Творческие профессии во ВГИКе (Институте кинематографии) будут постигать сын актрисы Елены Ксенофонтовой Тимофей и внук народного артиста Эммануила Виторгана Даниил.

Семейный доктор

Дочь артистки Елены Воробей исполнила мечту — будет учиться на врача. София окончила школу с золотой медалью и набрала нужное количество баллов для поступления. Счастливая мать накупила Софии обновок: «Поздравила свою малютку с поступлением в медицинскую академию».

У студентки в гардеробе появились недешевые костюмы, платья, обувь. Это уже второй медик в семействе: сестра артистки — врач, глядя на нее, София и выбрала профессию.

Художник со вкусом

У экс-супругов, актеров Елены Валюшкиной и Александра Яцко, скоро будет личный дизайнер. Их дочь Мария Яцко поступила в Высшую школу экономики.

Выпускница Одинцовской лингвистической гимназии занималась и на подготовительных курсах, и с репетиторами, чтобы защитить проект на творческом конкурсе. Маша отметила поступление походом с мамой в кафе и на шопинг.

А в это время

Дипломы вузов этим летом получили сразу несколько звездных наследников. Сын актрисы Алики Смеховой и внук «мушкетера» Вениамина Смехова окончил Российский экономический университет имени Плеханова. Алика ищет сыну Артему работу: «Сын теперь — молодой специалист в области международной экономики, обращайтесь».

Дочь певца Дмитрия Маликова окончила МГИМО, факультет международной журналистики. Пока Стефания занята бизнесом — торгует через интернет одеждой своего бренда.

Дочь телеведущего Леонида Якубовича училась там же. Варвара окончила факультет международной журналистики МГИМО с красным дипломом. Девушка пишет песни и поет, выпустила альбом под творческим псевдонимом Barbara Vido.

Дочь певицы Славы получила диплом лингвиста в РУДН. Александра Морозова поет, выпускает клипы и строит карьеру на эстраде.

Дочь артистки Ольги Кабо получила диплом философского факультета МГУ. Татьяна продолжает учиться — теперь на психологическом факультете МГУ, а до этого она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и даже ставила балет. А теперь вот решила получить «серьезное» образование.

Сын Игоря Верника продолжает династию — Григорий окончил с красным дипломом Школу-студию МХАТ. Верник-младший активно снимается в кино и сериалах.

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