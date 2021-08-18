Эксклюзивные фото Марины Федункив со свадебной примерки

Ведущая телеканала «Суббота!» Марина Федункив вышла замуж. Избранником теледивы стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи. Из-за коронавирусных ограничений молодожены свадьбу не сыграли, а скромно расписались в одном из московских МФЦ. Однако в ближайшее время — торжеству быть!

Специальный выпуск с примеркой свадебного платья Марины выйдет на канале «Суббота!» 22 августа. В нем известный стилист Бичолла Тетрадзе в шоу «Скажи платью «Да!» поможет 50-летней Федункив выбрать шикарное свадебное платье. И, кстати, в распоряжении Teleprogramma.pro оказались эксклюзивные фото с примерки.

В недавнем интервью Марина призналась, что свадьба будет в августе. Торжество планируют грандиозное – отметить бракосочетание и сразу же 50-летний юбилей невесты.

«Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим — муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут», — отметила Федункив.

Кстати, канал «Пятница!» покажет свадьбу Марины и Стефано в рамках специального выпуска проекта «Четыре свадьбы». Так что ждем!

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