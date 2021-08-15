Лицо худощавое, есть морщинки: какой бы стала Фирузе в старости, оставшись в гареме Сулеймана

В турецком сериале «Великолепный век» героиню Джансу Дере поклонники видели только молодой. Фирузе хатун выслали из дворца, раскрыв ее обман. Поэтому в «старости» красавицу-персиянку телезрители так и не увидели.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актеры турецкого сериала «Великолепный век» часами просиживали в кресле гримера для того, чтобы «состарить» свою внешность. Такая необходимость возникла, когда снимался последний сезон проекта и по задумке сценаристов все персонажи должны были уже состариться.

Как и Мерьем Узерли, которая покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание (ее на съемочной площадке заменила Вахиде Гердюм, — Прим. ред.), еще одна актриса так и не появилась на экране в образе «старушки». И это Джансу Дере, сыгравшая персиянку Фирузе. Ее персонажа вывели из сериала, по сценарию выслав из дворца якобы из-за обмана. Девушка притворилась простой рабыней из семьи крестьян. Однако она принадлежала к персидской династии, что и было раскрыто Хюррем султан с помощью Рустема паши.

Сайт Teleprogramma.pro с помощью специального мобильного приложения «искусственно» состарил кадры из сериала «Великолепный век» с участием Джансу Дере. Хотите узнать, как бы Фирузе хатун выглядела в преклонном возрасте, оставшись в гареме Султана Сулеймана? Все это в нашем материале.

В сериале «Великолепный век» Джансу Дере появилась в образе персидской красавицы с точеными чертами лица, будто высеченными из мрамора. Длинные локоны и неровная челка дополняли ее имидж. Гримеры делали актрисе яркий макияж с акцентом на глаза, их подчеркивали черной масленой подводкой в восточном стиле.

А вот «возрастная» Фирузе хатун уже не обладала бы такой нежной миловидностью. Ее лицо заметно заострилось после ретуши, скулы стали более выраженными на фоне первых мимических морщинок.

И все-таки актриса не потеряла бы своего очарования. В ее густых волосах нет и намека на седину. Но морщинки в уголках глаз и носогубные складки выдали бы возраст Фирузе хатун. Напомним, что сценаристы специально подобрали актрису, которая стала полной противоположностью пышнотелой Мерьем Узерли. Так, к примеру, Джансу Дере обладает стройной, невероятно гибкой и изящной фигурой. А ее героиня Фирузе полюбилась султану Сулейману за покорный нрав, мягкий характер, чуткость и доброту.

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