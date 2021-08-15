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Лицо худощавое, есть морщинки: какой бы стала Фирузе в старости, оставшись в гареме Сулеймана

В турецком сериале «Великолепный век» героиню Джансу Дере поклонники видели только молодой. Фирузе хатун выслали из дворца, раскрыв ее обман. Поэтому в «старости» красавицу-персиянку телезрители так и не увидели.

Лицо худощавое, есть морщинки: какой бы стала Фирузе в старости, оставшись в гареме Сулеймана
Джансу Дере и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актеры турецкого сериала «Великолепный век» часами просиживали в кресле гримера для того, чтобы «состарить» свою внешность. Такая необходимость возникла, когда снимался последний сезон проекта и по задумке сценаристов все персонажи должны были уже состариться.

Как и Мерьем Узерли, которая покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание (ее на съемочной площадке заменила Вахиде Гердюм, — Прим. ред.), еще одна актриса так и не появилась на экране в образе «старушки». И это Джансу Дере, сыгравшая персиянку Фирузе. Ее персонажа вывели из сериала, по сценарию выслав из дворца якобы из-за обмана. Девушка притворилась простой рабыней из семьи крестьян. Однако она принадлежала к персидской династии, что и было раскрыто Хюррем султан с помощью Рустема паши.

Сайт Teleprogramma.pro с помощью специального мобильного приложения «искусственно» состарил кадры из сериала «Великолепный век» с участием Джансу Дере. Хотите узнать, как бы Фирузе хатун выглядела в преклонном возрасте, оставшись в гареме Султана Сулеймана? Все это в нашем материале.

Звезда "Великолепного века" Джансу Дере
Джансу Дере в образе персиянки Фирузе в юности и в зрелые годы. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале «Великолепный век» Джансу Дере появилась в образе персидской красавицы с точеными чертами лица, будто высеченными из мрамора. Длинные локоны и неровная челка дополняли ее имидж. Гримеры делали актрисе яркий макияж с акцентом на глаза, их подчеркивали черной масленой подводкой в восточном стиле.

А вот «возрастная» Фирузе хатун уже не обладала бы такой нежной миловидностью. Ее лицо заметно заострилось после ретуши, скулы стали более выраженными на фоне первых мимических морщинок.

Звезда "Великолепного века" Джансу Дере
Возрастная героиня Джансу Дере все также хороша и привлекательна. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

И все-таки актриса не потеряла бы своего очарования. В ее густых волосах нет и намека на седину. Но морщинки в уголках глаз и носогубные складки выдали бы возраст Фирузе хатун. Напомним, что сценаристы специально подобрали актрису, которая стала полной противоположностью пышнотелой Мерьем Узерли. Так, к примеру, Джансу Дере обладает стройной, невероятно гибкой и изящной фигурой. А ее героиня Фирузе полюбилась султану Сулейману за покорный нрав, мягкий характер, чуткость и доброту.

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