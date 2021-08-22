Кто из возрастных звезд недавно удивил идеальным овалом лица и стройной фигурой

Изменения нельзя не заметить, но мы решили усилить эффект и предлагаем читателям сравнить свежие фото артисток со снимками, сделанными в молодости. В чем же секрет?

Надежда Бабкина

В прошлом году певица переболела ковидом в тяжелой форме. Это отразилось на фигуре 71-летней артистки — за месяц в больнице она похудела на 15 кг. Бабкина смогла удержать вес благодаря активному образу жизни, плаванию.

Есть еще один секрет преображения — к 70-летию певица делала круговую подтяжку лица. Пластический хирург предупредил: максимальный эффект после подтяжки будет на лице через два года. Уйдут отеки, разгладятся складочки, полностью восстановятся контуры лица. И как раз сейчас перед нами тот самый максимальный эффект.

Марина Федункив

В конце августа актрисе и певице исполнится 50 лет. В день юбилея Марина будет праздновать свадьбу — недавно она вышла замуж за молодого итальянца. Артистка сбросила 7 кг за пару месяцев и продолжает худеть. Овал лица у Федункив стал четким, как в 20 лет.

«Ботокс и филеры не делаю, так как мимика лица замораживается, а для актрисы это критично, — объяснила нам Марина. — Меня познакомили с Олей Мороз, и она творит со мной чудеса. Предваряя вопрос о пластике — к ней я не прибегала, но ничего в будущем не исключаю».

Косметолог Ольга Мороз у звезд очень популярна. Одна из модных процедур в ее арсенале — «стройное лицо». Это дренажная мезотерапия, когда инъекции препаратов избавляют лицо от жировых скоплений, излишней жидкости, улучшают метаболизм тканей. В итоге получается безоперационная подтяжка.

Лариса Долина

65-летняя певица продолжает меняться. Талия у Долиной стала совсем осиной. Такой худой Лариса не была даже в студенческие годы.

Рекорд артистки уже минус 25 кг за год — еще весной было «всего» минус 21. Секреты похудения Долина не скрывает. Первый — врачи провели полное обследование, помогли нормализовать обмен веществ и после анализов крови выдали список запрещенных продуктов (тех, которые именно Лариса плохо переносит). Второй секрет — прием пищи дважды в день: утром и в три часа дня. Это так называемое интервальное голодание, которое врачи запрещают при многих проблемах со здоровьем. Но Долиной оно подошло.

Качество кожи у певицы безупречное. Она скромно молчит о причинах, но специалистам очевидно — без помощи аппаратной и инъекционной косметологии не обошлось, ведь при таком похудении кожа самостоятельно не подтягивается до такого «молодого» овала.

Лолита

57-летняя певица за год скинула больше 20 кг. Началась борьба Лолиты за красоту и здоровье с визита к эндокринологу. Певице нормализовали гормональный фон, поэтому обменные процессы в организме пришли в норму и она смогла похудеть. А косметолог помог Лолите поддержать кожу лица от заломов и провисаний после сброса веса.

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