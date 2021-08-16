Как сложилась судьба второй жены Владимира Высоцкого Людмилы Абрамовой

В день рождения актрисы Teleprogramma.pro рассказывает о ее знакомстве с Высоцким, семейной жизни с ним и судьбе двух сыновей пары.

16 августа отмечает свой день рождения актриса Людмила Абрамова. Имея литературный и актерский талант, женщина могла бы построить блестящую карьеру. Но она в большей мере стала известна, как вторая жена Владимира Высоцкого. Но Людмила Владимировна ни о чем не жалеет…

Судьбоносное аметистовое кольцо

С Владимиром Высоцким Людмила Абрамова познакомилась, когда они оба приехали в Ленинград — сниматься в фильме «713-й просит посадки».

Судьба свела их при мистических обстоятельствах. Возле гостиницы «Елисейская», где жила Людмила во время съемок, она увидела нетрезвого озябшего парня.

Оказалось, что в тот вечер он кутил в ресторане, где напился, подрался и искал, кто бы ему занял 200 рублей – расплатиться за разбитую посуду. В качестве залога испорченного имущества у незнакомца забрали паспорт. И деньги были нужны ему для того, чтобы вернуть документы обратно.

Не обнаружив в кармане ни рубля, Людмила отдала незнакомцу старинное бабушкино кольцо из аметиста. Высоцкий его заложил, благодаря чему и расплатился с долгом. Впоследствии он выкупил эту реликвию, вернув ее Абрамовой.

Итак, Людмила помогла парню, который тогда еще не был всесоюзно известным артистом, но не просто так. Незадолго до этой судьбоносной встречи некий поклонник девушки покончил с собой из-за неразделенной любви. На Людмилу Абрамову, к тому же попавшую под следствие из-за этой трагедии, давил груз вины.

И она пообещала проявлять участие к каждому человеку, кто попросит ее о помощи. Более того, Людмила дала себе обещание выйти замуж за первого же мужчину, предложившего ей руку и сердце. По иронии судьбы им стал Высоцкий…

Вскоре Абрамова вернулась к себе в номер – готовиться к завтрашнему съемочному дню. А через минут 20 в дверь постучали. Это был тот самый незнакомец, да к тому же принесший с собой бутылку шампанского и шоколадку в благодарность за спасение. Людмила отказалась открывать, и тогда Высоцкий вышиб дверь со словами: «Выходи за меня замуж». И девушка согласилась, несмотря на то что в то время Владимир был женат на актрисе Изольде Жуковой. Но она узнает об этом позже.

А пока, в тот магический судьбоносный вечер, они оба пошли к его друзьям-геологам. И Высоцкий исполнял для Людмилы и своих товарищей разные песни. Не влюбиться в него, такого темпераментного и харизматичного, было просто невозможно. Да и сблизили их совместные съемки в фильме «713-й просит посадки», где Владимир также принимал участие.

Владимир Высоцкий – семьянин: «Он знал, какой суп любит бабушка…»

Развелся с Изольдой Жуковой Владимир Высоцкий не сразу, только влюбленную Людмилу это мало волновало. Она была согласна быть рядом с любимым мужчиной даже и без штампа в паспорте. Пара поженилась официально, когда их первому сыну Аркадию исполнилось два с половиной года, а Никите — почти год.

За несколько лет брака Владимир Семенович показал себя хозяйственным мужем, не брезговал никакими домашними обязанностями, даже стиркой пеленок. Нередко носил из ресторанов обеды, учитывая кулинарные предпочтения всей семьи.

«Он знал, какой суп любит бабушка, какое второе предпочитает дедушка. Он никогда не брал никаких десертов, но вторые брал разные, нередко с рыбой, потому что бабушка ее любила, она была из старообрядцев», — рассказывала Людмила в интервью «Радио Свобода».

Но все же практически всю свою жизнь Владимир Высоцкий отдавал творчеству. В эфире передачи «Пусть говорят» Людмила Абрамова вспомнила об одном случае, свидетельствующего об одержимости мужа работой.

Однажды он пришел после репетиции, лег на диван и начал тяжело дышать… Людмила решила, что это инфаркт. Но вдруг Высоцкий вскочил со своего места и молниеносно принялся что-то писать на листке бумаги. И тогда женщина поняла, что это не инфаркт, а новая песня…Сколько таких композиций он написал в период их семейного союза, распавшегося спустя несколько лет…

Кто поддержал Людмилу Абрамову после разрыва с Высоцким

Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий расстались, когда поэт и бард влюбился в Марину Влади. При этом никакого зла на соперницу Людмила не держала. В одном из своих интервью она признавалась, что в то время Высоцкий ушел далеко вперед, вел активную светскую жизнь, находился на пике популярности. И такая звезда, как Влади, была ему под стать!

А она же продолжала хранить домашний очаг и ухаживать за детьми, помогая и поддерживая его во всем. Ради Высоцкого Людмила Абрамова отказалась от актерской карьеры. И теперь они уже находились в разной социальной категории.

Сама Людмила признавалась, что после разрыва с Владимиром Высоцким о ней забыла вся Таганка, где он служил. А единственным, кто поддерживал в тяжелый момент, был актер Вениамин Смехов. Он подбадривал словами, привозил продукты, возил к себе домой Никиту и Аркадия, чтобы они играли с дочками артиста Еленой и Аликой. И бывшая муза Владимира Высоцкого была очень благодарна за эту помощь.

В 1970 году она официально развелась с супругом, а спустя год вышла замуж за инженера-механика Юрия Овчаренко. С ним она прожила до 90-х годов. В этом браке в 1973 году родилась дочь Серафима.

При этом забыть связь с Высоцким Людмила, конечно, не смогла. Так, он навещал сыновей, которые во избежание лишних разговоров учились в школе под фамилией Абрамовы.

Последний раз с Владимиром Высоцким они виделись в 1980 году. Тогда он поссорился с Мариной Влади и попросил у Людмилы то самое раритетное бабушкино кольцо, с которого и началось их знакомство. Но после разрыва женщина со злости отдала его подруге. А спустя девять дней после ухода Владимира Высоцкого кольцо вернулось своей владелице.

Как сложилась жизнь Людмилы Абрамовой и ее детей

Людмила Абрамова до сих пор формально возглавляет Культурный центр Владимира Высоцкого на Таганке. В свое время она проводила там много экскурсий, рассказывала о своем легендарном супруге.

В 1991 году Людмила Владимировна выпустила книгу воспоминаний о Высоцком под названием «Факты его биографии», принимала участие в создании ряда документальных фильмов об артисте.

Что касается актерской судьбы, то в 1960-1970 е годы она снялась в нескольких художественных лентах. В 1984 году по сценарию Людмилы Абрамовой была создана кинокартина «Пока выпал снег».

По стопам родителей пошли и сыновья актерской пары. Никита Высоцкий – режиссер, сценарист, актер, на счету которого участие в фильмах «Слушатель», «Дом солнца», «Тесты для настоящих мужчин» и многих других картинах.

В 2011 году он выступил в качестве сценариста и продюсера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Картина рассказывала о нескольких днях из жизни Владимира Высоцкого периода 1979 года. Причем главной ее героиней стала не Марина Влади, а последняя возлюбленная поэта – дизайнер Оксана Афанасьева, которая в ленте носила имя Татьяна Ивлева. Кстати, сейчас она замужем за Леонидом Ярмольником.

Уникальность фильма заключалась в том, образ Высоцкого был воссоздан благодаря особой технологии компьютерной обработки и специального силиконово-пластикового грима. Узнать актера, скрывающегося под ним, не представлялось возможным. Впоследствии выяснилось, что это был Сергей Безруков.

Одна из последних сценарных работ Никиты Высоцкого – это фильм «Союз спасения» о восстании декабристов.

Но большую часть жизни он, конечно, посвятил сохранению культурного наследия своего отца. С 1996 года Никита Высоцкий является Директором культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке». Никита Высоцкий женат, воспитывает троих сыновей и дочь.

Старший сын поэта Аркадий Высоцкий стал сценаристом. Кстати, он учился на одном курсе с экстравагантной Ренатой Литвиновой. На его сценарном счету такие фильмы, как «Письма к Эльзе», «Три дня до весны», «Тот, кто читает мысли» и т.д. Периодически Аркадий снимался и в кино как актер. Аркадий Высоцкий был трижды женат, имеет пятерых детей. Причем его старшая дочка Наталья в США вышла замуж за ортодоксального еврея и родила в этом браке семерых наследников.

Что же касается Людмилы Абрамовой, то в одном из своих интервью она сказала о Владимире Высоцком так: «Конечно, он меня сформировал. Я – Володино произведение. Может быть, не самое удачное, не самое заметное!»

В этом году стало известно, что актриса перенесла два инсульта и сейчас практически не разговаривает. Факт болезни матери подтвердили и ее сыновья.

А Teleprogramma.pro желает Людмиле Абрамовой здоровья и долголетия!

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