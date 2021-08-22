В какие школы пойдут дети знаменитостей

Скоро в школу — папы и мамы закупают в магазинах все, что может понадобиться их детям во время учебы. Но это лишь незначительная часть расходов: многие звездные родители оплачивают еще и саму учебу, ведь для своих наследников они выбирают частные школы. И, естественно, в большинстве случаев эта статья расходов лежит на отцах семейств. Сколько же тратят на частные учебные заведения богатые и знаменитые папы?

Павел Деревянко — 750 тыс. руб. за год обучения одного ребенка

У актера Павла Деревянко в этом году в школу пойдут две дочки — первоклашка Саша и пятиклассница Варя. Павел и его экс-жена выбрали учебное заведение, которое находится… в лесу. Школа в поселке Лесное Лапино на Рублево-Успенском шоссе позиционирует себя как «антишкола»: обещают «не уравнивать детей, а развивать их индивидуальные особенности и сильные стороны». Учителя обещают традиционную школьную программу дополнять продвинутыми современными знаниями.

Михаил Галустян — 800 тыс. руб. за год обучения одного ребенка

В гимназии имени Евгения Примакова учатся дети Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Ксении Бородиной, Анны Банщиковой, внуки Надежды Бабкиной. Чтобы попасть сюда, одних денег мало — дети проходят тестирование. Здесь билингвальная среда — все говорят свободно на двух языках, в классе меньше 24 человек (в частных звездных школах больше и не бывает). В гимназии более ста кружков, секций, клубов дополнительного образования. В неделю у каждого ученика по десять уроков английского. Ребенок, который попадает в десятку лучших в своей параллели, получает раз в год стипендию — сто тысяч рублей.

Михаил Пореченков — 1 млн 422 тыс. руб. за год обучения одного ребенка

В столичных и подмосковных филиалах Ломоносовской школы учатся дети Михаила Пореченкова, Ирины Дубцовой, Анны Седоковой, Владимира Соловьева, Антона Комолова, Ирины Линдт. Здесь гордятся моделью, основанной на индивидуальном обучении. В Ломоносовской школе предлагают углубленное изучение двух иностранных языков, но это далеко не все — в старших классах у каждого ребенка индивидуальный план обучения, здесь постоянно мониторят здоровье и психологическое состояние детей, проводят балы, форумы, поэтические телемосты, спортивные соревнования. Ну и кормят детишек неплохо и часто — четыре раза в день.

Максим Галкин — 1 млн 440 тыс. руб. за год обучения одного ребенка

Двойняшки Лиза и Гарри Галкины пойдут во второй класс Первой московской гимназии. Занятия здесь идут с 9 утра, ученики могут оставаться до 8 вечера, правда, Галкиных забирают раньше. В каждом классе начальной школы помимо учителя есть воспитатель, который водит детей на допзанятия, прогулки. После уроков дети отдыхают, гуляют, едят, посещают кружки и секции и делают все домашние задания. С первого класса здесь часть предметов основной программы преподается на двух языках: русском и английском. Иняз в школе учат в мини-группах по 2 — 6 человек. Много дополнительных занятий на выбор — музыка, спорт, театральная студия.

Александр Ревва — 1 млн 475 тыс. руб. за год обучения одного ребенка

В Павловской гимназии учатся дети артистов Александра Реввы, Глюкозы, Славы, Ани Лорак. Частная школа расположена неподалеку от загородных особняков звезд. Во всех подобных заведениях серьезная охрана, просторная территория, вкусная еда, множество кружков, секций. Особенно гордятся тут отбором учителей и индивидуальным подходом.

У всех звездных гимназий есть связи с вузами, вот и Павловская гимназия сотрудничает с Высшей школой экономики. Помимо годовой платы здесь родители также вносят разовый авансовый платеж при поступлении — 205 тысяч рублей.

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