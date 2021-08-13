Почему МакSим так быстро выписали из больницы — комментарий директора певицы

Пятница, 13 августа, началась с прекрасной новости. Певицу МакSим выписали из больницы. Теперь ей предстоит длительный курс восстановления. Подробностями дальнейшей реабилитации певицы с Teleprogramma.pro поделилась ее директор Маргарита Соколова.

— МакSим сама приняла такое решение и уговорила докторов, очень хочет быть дома, обнять детей, родственников и близких. Она очень боялась, что этого может не случиться.

Марина продолжит лечение в домашних условиях. Будет находиться под наблюдением профессионалов. Ей будут помогать врачи и медсестры.

— В Интернете уже появляется много запросов о том, когда МакSим может вернуться на сцену… Понимаем, что делать какие-то прогнозы преждевременно.

— Я недоумеваю, что люди об этом спрашивают. Это совершенно непредсказуемая информация. Пока не известно, сколько времени займет реабилитация после такого значительного поражения легких. Ей запрещено петь, летать и любые эмоциональные нагрузки. Сейчас все должно быть очень тихо и деликатно.

Напомним, первое сообщение о госпитализации артистки с пневмонией появилось еще 16 июня. На своей странице в «Инстаграме» певица рассказала, что поражение ее легких составляет 40 процентов. При этом положительный тест на коронавирус не подтвердился. А уже 19 июня стало известно о введении Марины Абросимовой в искусственную кому и подключении к аппарату ИВЛ.

27 июня в СМИ появилась информация, что певицу перевели на аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Это инвазивный метод насыщения крови кислородом, использующийся при развитии острой дыхательной недостаточности.

5 июля директор певицы Магарита Соколова сообщила, что артистку посетил ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен отец Лука. Он причастил и соборовал Марину. И в эти минуты певица, как рассказал отец Лука в интервью Пятому каналу, словно пришла в сознание.

По его словам, это было движение не столько души, сколько духа. «Душу мы узнаем из зрения, силы разума, воли и чувств. А движения духа… Они к Господу стремятся», – сказал журналистам духовник Марины Абросимовой.

10 июля представители МакSим заявили, что ее состояние улучшилось и можно уже говорить о положительной динамике. Как мы видим, молитвы отца Луки и всех тех, кто неравнодушен к судьбе певицы, были услышаны.

Teleprogramma.pro желает МакSим скорейшего выздоровления!

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