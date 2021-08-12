На 20 лет моложе: как нашла свое счастье с третьим мужем Лия Ахеджакова

До встречи с московским фотографом Владимиром Персияниновым Лия Ахеджакова была дважды замужем. Первый раз она вступила в законный брак с актером Валерием Носиком. Прожили вместе недолго – он пил, а затем завел любовницу. Артистка ушла от него, оставив квартиру, которую подарил отчим. Второй союз с художником-графиком Борисом Кочейшвили также не принес счастья Ахеджаковой. О причинах расставания известно мало, якобы супруг сильно обидел актрису. Женское счастье Лия нашла уже после 60 лет.

В 2001 году она стала женой Владимира Персиянинова. Он младше звезды кино на 20 лет. Детьми пара так и не обзавелась. Зато вот уже 20 лет счастлива с ним в браке.

«Возраст — это такая жуткая сволочь. Незаметно подбирается. Я так и не узнала, в чем смысл жизни», — цитирует Ахеджакову «Комсомольская правда».

Напомним, популярность актриса получила благодаря ролям в «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Москва слезам не верит».

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