«3 млн рублей за две недели!»: звезды считают, что цены на известных курортах подорожали

Известный художник отметил, что в этом сезоне отдохнуть на излюбленном заграничном курорте россиян особенно накладно.

Те, кто уже успел отдохнуть этим летом, вынуждены признать – цены на курортах выросли. Причем подорожали как зарубежные направления, так и поездки внутри страны.

Яна Поплавская: «По нам цены не ударили»

Яна Поплавская была этим летом в Черногории и никаких сложностей с посещением страны не возникло. Актриса давно сделала прививку от коронавируса и подготовила все необходимые документы, чтобы показать на границе.

«Ни в Черногории, ни в России ничего не спрашивали. Мы летели назад через Стамбул, и там какой-то дядька закричал: кто привиты — в одну сторону, кто нет – в другую. На этом весь контроль закончился», — делится с Teleprogramma.pro актриса.

Свой отдых на яхте она планировала сильно заранее, но когда началась волна с закрытием стран, не стала отменять бронь, а просто перенесла даты. Это позволило хорошо сэкономить.

«По нам никак не ударило. А вот те люди, которые возвращали деньги и покупали заново туры – там уже была существенная разница. Мы просто перенесли бронь на другой месяц, в итоге ничего не потеряли», — заключает она.

Дана Борисова: «Во Франции с ценами все стабильно, но нам дорого»

Дана Борисова успела выбраться на курорт дважды за лето. Причем первую поездку в Францию смогла совместить с работой – телеведущая приняла участие в схемках шоу «Форт Боярд».

«Во Франции мы сдавали тесты ПЦР чуть ли не каждый день. А еще были в 10-дневном карантине и удалось просто отдохнуть, почитать, погулять в разрешенные часы. Цены там, на мой взгляд, всегда стандартные. Чашка кофе 1,5-1,9 евро. И в этом году и в том. Но для нас теперь она стоит по-другому, за счет роста курсов валюты».

Сейчас телеведущая в Сочи, здесь, по сравнению с Францией, все проще.

«На карантине не сижу, гуляю целыми днями, даже собачку с собой привезла. По моим ощущениям, цены на отдых в России подорожали процентов на 10-15%», — заключает телеведущая.

Никас Сафронов: «Есть отели, которые просят 2-3 млн рублей за 2 недели!»

Известный художник Никас Сафронов отдыхал в Крыму. А еще побывал в Турции, там художник в 2018 году начал строить дом. За границу он отправился, чтобы проконтролировать ход ремонта.

«Мой отдых обычно связан с рабочими поездками. В Крыму были в «Артеке». Там по утрам делали экспресс-тест ПЦР. Но я вакцинирован, меня напугали, что будет нужен QR-код и справка, но обошлось без этого», — говорит художник.

Прививка пригодилась и в Турции. Его пропустили без лишних тестов и справок.

«Если бы не было прививки, то нужно сдать три ПЦР-теста. Это примерно 10 тысяч рублей. Получается даже экономно», — говорит он.

Но, пожалуй, это все на чем удалось сэкономить во время отдыха на излюбленном курорте россиян.

«В Турции цены повысились достаточно критично. Примерно на 40% по сравнению с августом прошлого года, что очень странно. В том году в августе можно было поехать только в Турцию и Великобританию, остальные страны были закрыты. А в этом даже открыли Египет, а цены в Турции не падают. Есть отели, которые просят по 2-3 млн рублей за 2 недели! В России сложно оценить, так как мы были на фестивале, нас там размещали, так что я не знаю цен. Обычно можешь сравнить, когда сам платишь», — заключил Никас Сафронов.

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