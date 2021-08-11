Подруга Легкоступовой о Фирсове: «Юрий позволял Вале пить, когда та принимала блокаторы»

Подруги певицы Елена Перелыгина и Ольга Зарубина рассказали Teleprogramma.pro, предчувствовала ли артистка свою гибель, и какими были ее последние гастроли.

Год назад, 14 августа, при трагических обстоятельствах ушла из жизни певица Валентина Легкоступова. И в эти дни родные и близкие вспоминают артистку, которая дарила окружающим только хорошее настроение.

Своими воспоминаниями с изданием Sobesednik.ru поделился и вдовец артистки, яхтсмен Юрий Фирсов. Он уверяет, что исполнительница хита «Ягода-малина» предчувствовала свою смерть.

Так, он рассказал, что незадолго до свадьбы Валентина Легкоступова попросила супруга, что если с ней что-то случится, то ее надо кремировать и развеять прах на Тенерифе.

По словам Юрия Фирсова, певица неоднократно рассказывала ему о короткой линии жизни на ладони. И говорила, что скоро умрет. Юрий поясняет, что в ответ на это только успокаивал жену, говоря, что назло всем они будут счастливы. Не получилось…

Уже после смерти Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов нашел в боковом кармане ее сумки брошюру с советами «как правильно причаститься и исповедаться перед смертью»…

Говорила ли певица о своем раннем уходе с близкими людьми? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечают подруги Валентины Легкоступовой — певица Ольга Зарубина и психолог Елена Перелыгина.

Ольга Зарубина: «Уже в момент общения с будущим мужем Валентина Легкоступова находилась в подавленном состоянии»

«Валентина была Козерогом — человеком стихии Земли. А, как правило, это люди позитивные. Но когда я последний раз ездила с ней на гастроли, то не увидела той Вали, которую знала раньше. Хотя уже тогда она общалась с будущим мужем, — поясняет Ольга Зарубина. — В тот момент Валентина находилась в подавленном состоянии, плохо себя чувствовала. А раньше всегда излучала позитив: улыбалась, общалась, шутила. Лично для меня это была совершенно другая Валя».

По словам Ольги, последнее время Валентина Легкоступова отличалась скрытностью. Особенно это касалось здоровья и вопросов личной жизни. Единственным человеком, которому она действительно доверяла, была мама.

«Я знаю, что у Вали была тесная эмоциональная связь с мамой. Они постоянно созванивались. Поэтому я могу представить, как ее маме тяжело сейчас и будет нелегко еще многие-многие годы. Такое горе никогда не уйдет», — отметила Ольга Зарубина.

Слова Ольги подтверждает и Елена Перелыгина. По ее словам, певицу всегда отличал оптимистичный взгляд на жизнь. До той самой роковой встречи…

«Валентина была жизнерадостным человеком, верящим в лучшее, пока не встретилась с ним… Ждала, что найдет своего мужчину. Дождалась, конечно, но не того… Ошиблась», — говорит Елена.

Елена Перелыгина: «Юрий Фирсов причастен к уходу Валентины в любом случае»

В интервью Sobesednik на вопрос: «В смерти Валентины Легкоступовой обвинили вас», Юрий Фирсов ответил, что виновен только в одном – не уберег, недоглядел.

Кстати, адвокат семьи Легкоступовых Сергей Жорин не раз говорил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела против яхтсмена. В июне правозащитник рассказал нашему сайту, что материалы проверки переданы другому следователю. Но пока никаких кардинальных перемен в этом деле не предвидится.

«Юра причастен к уходу Вали в любом случае. Поскольку та степень алкоголизации, которая произошла с Валентиной — на его совести. Конечно, она была взрослой женщиной. Но как человек поменялся, попав в компанию Юрия. У них был тяжелый и короткий период, который так трагически закончился. Конечно, в этом есть и его вина. А что касается всего остального, то пусть разбираются следственные органы и его совесть», — говорит Елена Перелыгина.

У Ольги Зарубиной тоже есть свое четкое мнение по поводу Юрия Фирсова. И она придерживается его с самого начала этой трагичной истории.

«Конечно, я не присутствовала при их отношениях. Но знаю, кто такие психопаты. Это люди, которые могут хорошо подавать себя в обществе, но дома становятся совершенно другими. И когда этот человек остается среди домочадцев, там происходит такой террор, что никому и не снилось. Приходят соседи и полиция, а он такой милый… И люди не понимают, за что же все набрасываются на замечательного человека, — рассуждает Ольга Зарубина. Одно то, что Валентина начала выпивать, (а ей этого было нельзя делать), меня настораживает. Если ты любишь человека, то никогда не позволишь ему употреблять алкоголь. Даже рюмку не даешь ему выпить. Ведь ты знаешь, что он сидит на блокаторах, а это серьезные препараты. При этом она с ним выпивает, а о чем это говорит? Маловероятно, что здесь идет речь о любви».

По словам Елены Перелыгиной, недавно Юрий Фирсов как раз переписывался с ней и в общении настаивал на своей невиновности.

«С Юрой мы недавно переписывались, я была в Турции с ребенком. Он мне писал, что вышла новая статья о нем, что он не виноват, а все виноваты. А потом вроде успокоился…», — говорит психолог.

Елена рассказала, что пока не решила, как проведет день памяти Валентины Легкоступовой.

«Сейчас я немного приболела. Но 14 августа собираюсь позвонить Анетте и посетить кладбище», — сказала Елена Перелыгина.

По словам Ольги Зарубиной, она часто вспоминает подругу, их совместные поездки и гастроли.

«В день памяти нужно вспомнить человека – кем она была, какой оставила след в своей жизни. А это заметный след в культурной жизни СССР. Ее песня «Ягода-малина» — это сильный, крепкий хит. Конечно, это грустный день. Можно было бы пообщаться с Валентиной мысленно. Говорят, что души ушедших все-равно присутствуют на этой Земле», — сказала Ольга.

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа прошлого года. Певицу с травмой головы обнаружила дочь Анетта Бриль. Тогда выяснилось, что артистка неудачно упала в ванной.

Сначала ее отвезли в наркологическую клинику. А впоследствии перевели в другую больницу, где и прооперировали. Валентина Легкоступова впала в кому и больше не приходила в сознание.

Результаты экспертизы показали, что причиной смерти певицы стали черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Анетта выдвинула предположение, что к инциденту мог быть причастен муж ее матери Юрий Фирсов.

Ее адвокат Сергей Жорин не раз говорил, что намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении яхтсмена. Но пока официальных доказательств вины Юрия в гибели певицы не обнаружено.

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