«Я пошутил, а он так песню назвал»: Баширов вспомнил, как подкинул Цою идею «Группы крови»

Актер Александр Баширов снимался вместе с Виктором Цоем в фильмах «Асса» и «Игла». Но, оказывается, он еще и повлиял на творчество кумира миллионов. По словам 65-летнего артиста, знаменитый образ «группы крови на рукаве» родился из его шутки.

В новом интервью Баширов вспомнил, как во времена его учебы во ВГИКе он жил в общежитии института, а Цой пришел к нему в гости с ночевкой.

«Я тогда был одет в черную морскую шинель — взял ее у костюмеров на студии — и в китель, вернее, в куртку танковую дерматиновую. И вот здесь (показывает на предплечье, — Прим. авт.) хлоркой был сделан ромб, а на нем — цифра «3». Я сказал Виктору, что это группа крови — пошутил, а он назвал так песню, там слова есть «группа крови на рукаве, мой порядковый номер» и так далее, — рассказал актер журналу «Москвич». — Я потом над этим смеялся: «Витя, ты как Анна Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда!»

Баширов вспомнил, что в тот вечер они с Цоем решили выпить, но музыкант не соглашался на водку, пиво или портвейн — только на хорошее вино. Актер много шутил над его буржуазностью, а затем повез рокера на такси в магазин «Березка», где они купили вино за валюту, так как в те годы шла антиалкогольная компания. После артисты выпивали в комнате общежития, смеясь с телевизора, который показывал картинку без звука.

По словам актера, в той его комнате также бывали Александр Башлачев, Петр Мамонов и Константин Кинчев.

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