МакSим: поп-принцесса, победившая болезнь

Певица пришла в себя после месяца в коме и уже шутит с врачами.

Певица МакSим серьезно напугала поклонников своей госпитализацией. В июне она попала в больницу с пневмонией. Врачам пришлось ввести певицу в искусственную кому, в которой она провела полтора месяца. Медики не делали прогнозов, а менеджмент артистки отмалчивался о ее состоянии.

Но Марина — сильная девушка! Она мужественно боролась с болезнью и победила. Медики вывели ее из комы и уже перевели из реанимации в обычную палату. Впереди длительное восстановление и возращение на сцену, ведь фанаты МакSим так ждут этого!

О жизни и пути молодой и хрупкой девушки, которой удалось достичь успехов в шоу-бизнесе, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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