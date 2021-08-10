«Сократите чиновничий аппарат»: Буланова, Пригожин и другие звезды считают, что россиянам нельзя работать 24/7

Лоза, Гордон, Пригожин и Буланова в комментариях Teleprogramma.pro высказались о том, почему предложение депутата Николая Арефьева продлить рабочую неделю несостоятельно.

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев предложил увеличить продолжительность рабочей недели до шести-семи дней. Он уверен, что подобный «стахановский» труд способствует восстановлению экономики в нашей стране.

Председатель комитета Государственной думы по социальной политике и труду Ярослав Нилов категорически не согласен с идеей депутата Арефьева. Он подчеркнул, что выжимать из людей последние соки, не давая возможности отдохнуть, нельзя. У человека должно оставаться время на отдых.

А что думают о подобном предложении наши звезды? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к отечественным селебритис.

Екатерина Гордон: «Заставить работать людей, не имеющих работы, — смешная инициатива»

Правозащитник Екатерина Гордон собирается баллотироваться в Госдуму от партии «Справедливая Россия», поэтому проблемы трудового народа ей должны быть знакомы не понаслышке. А одна из главных головных болей нашего государства, по мнению Екатерины, — это безработица. Как связано это социальное явление с идеей Николая Арефьева? Да самым прямым образом…

«Такое впечатление, что Николай Арефьев живет на другой планете. Заставить людей работать, если они не имеют работы, — это очень смешная инициатива, — поясняет Екатерина Гордон. — Предлагаю Арефьеву попробовать ее применить, перед тем как толкать подобные предложения в массы. Или это попытка хайпа, или же человек действительно живет в отрыве от реальности».

— Какие меры, на ваш взгляд, необходимы для восстановления экономики?

— Нужно, чтобы создавались рабочие места. Чтобы меньше продавали сырья и умели его обрабатывать в рамках страны. Нужно в первую очередь позволить людям работать, а не под разными поводами отправлять их домой. Вот и все.

Юрий Лоза: «Хотите восстановить экономику – сократите чиновничий аппарат»

Певец Юрий Лоза уверен в том, что для восстановления экономики нужно сократить чиновничий аппарат и заставить работать всех бездельников. А введение шести, а то и семидневки точно не даст никакого экономического эффекта. Кроме обратного…

«Одни предлагают сокращать рабочую неделю – другие увеличивать. Политикам просто нужно чем-то заняться, показать видимость работы. Если хотите восстановить экономику, примите толковые законы, сократите чиновничий аппарат, — предлагает Юрий Лоза. — И она заработает. Заставьте работать бездельников, которых у нас пруд пруди. Вот вам пожалуйста – получите экономический эффект. Люди, которые много работают, итак хорошо зарабатывают. Представьте, что сидит чиновник и подписывает бумаги или не подписывает. 20 лет мне не подписывают бумагу по земельному вопросу. Какая разница, сколько времени он не будет подписывать документ – пять или шесть дней?».

Иосиф Пригожин: «Каждый депутат старается сделать заявление громче»

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что предложение Николая Арефьева – это не более чем попытка хайпа. Ведь существует мировая практика трудового законодательства. И нужно ли менять годами складывающуюся систему?

«Каждый депутат сейчас старается сделать заявление погромче. Тем громче заявление, тем больше эффекта. Думаю, что подобное невозможно. И этот депутат останется только со своей инициативой. Существует мировая практика пятидневной рабочей недели. И думаю, что она вряд ли изменится. Суббота и воскресенье останутся выходными днями. Поэтому попытки депутата поменять рабочую неделю – это не более чем заявление», — уверен Иосиф Пригожин.

— Инициатива Николая Арефьева прежде всего касается рядовых россиян. Но ведь артисты живут по другому графику…

— Я работаю в режиме 24/7. У меня вся неделя — рабочая. В нашей индустрии все складывается так, что когда другие отдыхают, то мы работаем. Мне все равно, какой продолжительности будет рабочая неделя – четыре, пять или семь дней, меня устраивает любой вариант.

— Что нужно России, чтобы восстановить экономику?

— Знаете, воля и мозги. Экономика базируется на многих вещах и зависит и от каждого человека тоже. И поэтому если мы ссылаемся на какой-то экономический процесс, то увеличение рабочей недели точно ни на что не повлияет. Этот один рабочий день не изменит ничего. Люди выходят на работу и в субботу, и в воскресенье. Когда платят, тогда и выходят.

Татьяна Буланова: «Людям нужен отдых»

Певица Татьяна Буланова, которая планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму от партии «Родина», дала нам краткий комментарий.

«Людям нужен отдых. Как минимум, один день. Но чтобы с новыми силами приступить к работе снова, необходимо два дня. Мне кажется, что это оптимально», — говорит Татьяна Буланова.

Напомним, в 2019 году тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев, напротив, выдвинул инициативу сокращения рабочей недели до четырех дней. Тогда политик заявил, что к такому решению все-равно приведет технологический прогресс.

В апреле 2021 году Медведев, вспомнивший о своей идее, сказал, что мир движется в этом направлении. По словам чиновника, меняется производительность труда, происходит изменение социально-экономического уклада, и свободного времени у человека должно быть больше.

Однако, по результатам опроса сайта Superjob, за такой расклад высказались лишь 44 процента респондентов. Остальные опрошенные уверены, что введение четырехдневной рабочей недели значительно сократит доходы россиян.

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