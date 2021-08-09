Правнучка Хюррем султан! Как в обычной жизни выглядит Вильдан Атасевер из «Империи Кесем»

В турецком сериале актриса исполнила роль Хюмашах султан, которая приходилась правнучкой султану Сулейману и его любимой хасеки Хюррем султан.

С выходом на экран турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем», который стал своего рода продолжением ленты о султанах османской династии, актриса Вильдан Атасевер проснулась знаменитой. Ей досталась роль Хюмашах султан — дочери Софие султан и Мурада III. Он, в свою очередь, приходился сыном Селиму II и Нурбану султан. А также внуков султану Сулейману и хасеки Хюррем султан.

По задумке сценаристов, Хюмашах султан, как и ее прабабушка Хюррем султан, обладала миловидной внешностью и светлыми золотисто-рыжими вьющимися локонами. Визажисты и стилисты с помощью грима добились схожести их двух героинь.

Как и у Хюррем султан у Хюмашах были роскошные драгоценности — тиары, перстни и серьги с драгоценными каменьями. Отдельное произведение искусства — расшитые золотыми нитями платья. Стоит отметить, что и цвета нарядов для актрисы костюмеры подбирали, опираясь на образ властительной хасеки Хюррем султан — глубокий изумрудный и богатый фиолетовый.

А вот в обычной жизни актриса предпочитает практичность. Минимум украшений, удобная и комфортная одежда. Да и оттенок волос Вильдан более светлый — она предстала и в образе блондинки с неизменной улыбкой на лице.

Атасевер любит яркий макияж — часто подкрашивает глаза в технике смоки-айс, а губы нюдовой помадой. Со своей героиней Хюмашах султан из сериала «Великолепный век. Империя Кесем» у красавицы-блондинки мало общего. Такие роскошные кафтаны звезда не носит.

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