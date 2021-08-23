«Нимфа, сошедшая с небес»: как сегодня выглядит 57-летняя Алена Апина

23 августа свое 57-летие отмечает великолепная Алена Апина. Когда смотришь на эту певицу, обладающую роскошной фигурой, то кажется, что ее паспорт нагло лжет. Сама артистка утверждает: чтобы биологический и паспортный возраст не совпадал, нужно ухаживать за собой не только по праздникам, а каждый день. Что Алена и делает.

«Я спасть. Завтра увидимся…»

Эзотерики высказывают мнение, что за месяц до дня рождения и десять дней после человек попадает в энергетическую воронку. В этот период снижается энергия, уменьшается работоспособность, человек может быть склонен к депрессии. Но, видимо, Алене Апине никакое уныние не помеха.

В месяц своего рождения она заставила поклонников и не только говорить о себе, опубликовав откровенный снимок в Инстаграм. На нем артистка стоит на лестнице, опираясь на перила. Алена облачена в длинное вечернее прозрачное платье. Фотография сопровождается подписью «Я спать. Завтра увидимся».

Инстаграм Алены Апиной тут же наполнился восторженными комментариями подписчиков : «Боже, не иначе как сама нимфа спустилась с небес», «Боже! Алена, вы разузнали секрет вечной молодости?», «Роскошная женщина», «Шик, блеск».

«После сорока нужно заниматься тяжелой атлетикой»

Еще накануне своего 50-летия сама Алена Апина рассказала сайту «7 дней», что помогает ей быть красивой такой.

Прежде всего артистка уделяет внимание спорту, не забывает о нем даже во время отдыха. Певица посоветовала женщина после сорока заниматься…тяжелой атлетикой. По мнению артистки, когда берешь вес, то начинается нагрузка на мышцы. И это заставляет внутренние процессы работать по-другому и поворачивать время вспять. А для души артистка занимается фитнесом, плаваньем и большим теннисом. Ну и конечно, главный залог стройности – не жрать, как говорила Фаина Раневская.

Как Алена Апина рассказала о «Близости»

Умение держать себя в форме, как уже говорилось выше, помогает и в работе.

Еще 5 лет назад весь Интернет гудел, обсуждая клип Алены «Близость», где она предстала в одном нижнем белье, демонстрируя свои роскошные формы. Кто-то хвалил певицу за подобную смелость, а кто-то намекал, что в ее-то возрасте надо быть и поскромнее. Но Алена – из тех людей, кто берет от жизни все. Прозвучало мнение, что таким образом артистка приходит в себя после развода.

Со своим мужем – продюсером Александром Иратовым – Апина прожила 25 лет, родила дочку Ксению. Певица познакомилась с ним еще когда только начинала карьеру, в 1991 году вышла замуж. Но, к сожалению, ничто не вечно под Луной.

В своем Инстаграме Алена написала, что у пары не было никаких разлучников и глобальных причин для разрыва – просто пришло время.

Кто является избранником певицы сегодня и есть ли он вообще? Это сложный вопрос, учитывая, что звезда не любит распространяться о личной жизни.

А чтобы быть всегда красивой, нужно постоянно самосовершенствоваться и любить жизнь, говорит Алена. И тогда у женщины появится тот самый блеск в глазах, благодаря которому к ней потянутся окружающие. И мужчина мечты в том числе…

Teleprogramma.pro поздравляет певицу с днем рождения и желает ей всегда оставаться такой же красивой, здоровой, а еще всегда быть любимой и востребованной на сцене !

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