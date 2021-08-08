«Уникальная женщина!»: как красавица-актриса Ирина Алферова выглядит в наши дни

Звезда советского кино купалась в любви и обожании поклонников. Перед ее чарами не устоял сам Александр Абдулов.

Ирина Алферова в советские годы считалась одной из самых красивых и привлекательных актрис. За ней ухаживал, а позже и вовсе позвал замуж сам Александр Абдулов, о котором мечтали, чуть ли не все девушки нашей страны. Но в их союзе общих детей не появилось. Зато актер как к родному ребенку относился к дочери своей любимой женщины — Ксении. Алферова-младшая с такой же теплотой вспоминает отчима, который, по сути, заменил ей отца. И надо сказать, что артистка буквально боготворит именитую маму.

Еще в марте Ирина Алферова отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 70 лет. Но, несмотря на свой элегантный возраст, советская актриса сохранила моложавую внешность, пышную шевелюру, блеск в глазах и было очарование. Сайт Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, какой актриса была в юности и узнать, как она выглядит сейчас.

«Ангел? Фея? Видение? Мечта? Нет, это моя мама! Вполне себе настоящая, земная и окрыляющая! Моя! Очень теплая, ароматная, лучистая, искристая, заботливая, журчащая. Душа у мамы чистая, сияющая, нас за собой зовущая, руку нам всем дающая, что можно жить без зависти, злобы в сердце, ревности, ропота и уныния, говорящая! А еще потрясающе вкусно и быстро готовящая, уют в доме сразу одним своим присутствием, создающая, очень за тебя волнующаяся, как смешная наседка вокруг своих птенцов и родных суетящаяся! Береги себя, родная! Мамочка моя ненаглядная! Спасибо, Бог, что разрешил выбрать мне Масечку мою, лучшую маму на свете!» — трогательно писала Ксения.

«Прекрасно, когда у твоей мамы такое большое сердце и чистая душа, что ее, вот уже много лет, любит вся страна! Ведь красота — это не только и не столько набор внешних черт, а внутренне наполнение человека! В маме столько тепла, что на всю страну, вот уже во многих поколениях хватает! Уникальная женщина! Поверьте, при всей своей известности, востребованности, ее хватает и на всех членов ее многочисленной семьи», — добавила актриса.

Ирина Алферова не только любящая мама, но и бабушка. У актрисы есть единственная внучка — четырнадцатилетняя Евдокия. Актриса трижды была замужем. Последним супругом звезды советского кино стал Сергей Мартынов. Его детей от предыдущих отношений актриса приняла, как своих.

Ксения Алферова — единственная родная дочь артистки, к своей маме относится очень трепетно и нежно. Не переставая восхвалять красоту, таланты и душевность звездной родительницы. И хотя Ирина Алферова стала реже появляться в кино, но в спектаклях она блистает и по сей день.

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