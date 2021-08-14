Дети звезд: колечко за 10 млн рублей и день рождения от 1 млн рублей

Доходы у звезд немалые. А на кого деньги тратить, как не на родную кровиночку? За один костюмчик для сына или дочери знаменитости отдают столько, сколько не все россияне зарабатывают за месяц.

Личный помощник: от 80 тыс. руб.

Даже в отпуске рядом со звездными детьми их няни, чтобы мамы могли и позагорать, и в ресторан сходить. В семье Джигана четверо детей, и в отпуск с ними едут сразу три няни. У Анны Седоковой няня только у младшего ребенка. У Марии Порошиной на четверо несовершеннолетних наследников — три няни. Ксения Бородина следит за няней с помощью программы видеонаблюдения, установленной в телефоне.

А вот Наталья Подольская уволила няню младшего 8-месячного сына и ищет новую:

«Это очень тяжелая работа, особенно с грудничком, ведь от него буквально не отойти. Няни очень устают, это правда. Но мы все устаем на работе. Я стараюсь строить свой график так, чтобы четыре дня в неделю быть дома. Няня при этом никогда не остается с ребенком одна, моя мама всегда страхует».

В звездных домах Москвы и Подмосковья помощники звезд и уроки с детьми учат, и на кружки возят, и гуляют-развлекают, и спать укладывают, пока мама на гастролях или съемках. Няня с проживанием и одним выходным в неделю в дорогих домах на Рублевке и в Барвихе со знанием английского зарабатывает за месяц 90 тыс. руб. Без знания иностранного языка — 80 тыс. руб.

Платье или пижама: от 40 тыс. руб.

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова на днях сходили с 10-летней дочерью Ариелой в бутик за первой в ее жизни взрослой сумкой. Девочка выбрала модель New Wave от Louis Vuitton за 144 тыс. руб. и два кошелька — за 55 тыс. руб. и за 36 тыс. руб.

Бизнесмен и рэпер Тимати три года назад уже дарил дочке кольцо с бриллиантом в виде сердца. Этим летом 7-летняя Алиса получила еще одно колечко — с крупным желтым бриллиантом и двумя драгоценными камешками поменьше. Эксперты оценили стоимость украшения не менее чем в 10 млн руб.

Большие модники — сын и дочь певца Филиппа Киркорова. В гардеробе 9-летней Аллы-Виктории и 9-летнего Мартина достаточно нарядов от Dolce&Gabbаnа, включая спортивные костюмы по 40 тыс. руб. У Аллы-Виктории даже пижама этого бренда — за 50 тыс. руб. У девочки много красивых платьев: и от FendiKids за 45 тыс. руб. и от других марок.

Дочки музыканта Стаса Михайлова одеваются не хуже — в их гардеробе наряды от Dolce&Gabbаnа, Balmain, Gucci. Брендовые вещи носят многие наследники эстрадных звезд — Сергея Лазарева, Аллы Пугачевой, Ани Лорак, Кети Топурия. Средняя цена детского наряда известного бренда — 40 — 50 тыс. руб.

День рождения: от 1 млн руб.

На дни рождения детям знаменитости устраивают шикарные праздники — с анимацией, выступлениями циркачей, дрессировщиков, а иногда и звезд эстрады. Такие мероприятия обходятся в 1 — 1,5 млн руб. Недавно шикарные праздники своим наследниками устроили Ксения Бородина, Филипп Киркоров, Джиган, Кристина Асмус, Агния Муцениеце. Один только торт тянет на 100 тыс. руб.

Летом золотая молодежь улетает с родителями на дорогие курорты. Но есть и те, кто часть каникул проводит в языковом лагере. Дочь Даны Борисовой 13-летняя Полина на три недели улетела в Англию — в языковую школу города Гастинг. Дана заплатила за учебу 300 тыс. руб. «Безумно рада потратить все накопившиеся гонорары на нее, так как лучшее, куда их можно вложить, — это развитие своего ребенка», — говорит Борисова.

Школа: от 70 тыс. руб. в месяц

Большинство наследников звезд посещают частные школы, за которые приходится платить от 70 до 150 тыс. руб. за месяц. В частных школах углубленно изучают иностранные языки и выбранные предметы, не больше 15 человек в классе, много секций и кружков. В частные школы ходят дети Дмитрия Шепелева, Сергея Жукова, Стаса Михайлова, Александра Реввы, Глюкозы, Михаила Галустяна и многих других.

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