Пять невест «Холопа» Милоша Биковича

Но журнал «Телепрограмма» все равно собрал в папочку все романы Милоша и представляет бывших девушек любвеобильного актера на суд читателя.

Саша Лусс

— Я покорил ее своей способностью прятать тот факт, что у меня нет чувства юмора, — признавался Милош. — Еще на самом деле я не иностранец: я плохо склоняю слова, неправильно ставлю ударения и говорю так медленно просто потому, что я тупой. Мне кажется, это ей понравилось.

Так Бикович описывал начало отношений с топ-моделью Сашей Лусс — блондинкой с инопланетными чертами лица. Бывшая муза Карла Лагерфельда, лицо Dior и звезда фильма «Анна» встретилась с актером на рекламной фотосессии пять лет назад, в 2016 году, — так все и началось.

Пара отдыхала на Мальдивах и выкладывала совместные снимки. Но в том же году Милош максимально корректно объявил о расставании — это станет фирменным стилем артиста.

Аглая Тарасова

На съемках картины «Лед» в 2017 году Милош решил переключиться со светленьких на темненьких и влюбился в коллегу — Аглаю Тарасову, звезду сериала «Интерны». Молодые люди съехались и даже представили друг друга родителям. Бикович, как и в истории с Лусс, иронизировал по поводу трудностей перевода:

«Быть иностранцем в России очень удобно: ты можешь выбирать, что понимаешь, а что нет. Например, я не могу запомнить, что значит «вынести мусор». Ну не идет в голову! Проблема лишь одна: похоже, что Аглая тоже не понимает значения этих слов, хоть она и русская».

Аглая и Милош часто появлялись вместе на светских мероприятиях, охотно позировали и были в гостях у «Вечернего Урганта». Но и эти отношения продлились чуть дольше предыдущих — 10 месяцев. А потом с официальным, если не сказать казенным, заявлением выступила Тарасова: мол, очень старались проводить друг с другом каждую минуту, но графики настолько плотные, что роман не склеивается. Хм, будто до этого момента актеры были никому не нужны.

Саша Бортич

В 2018 году Милош, снявшийся у Никиты Михалкова в «Солнечном ударе» и в сериале «Отель «Элеон» для СТС, приступал к главной роли в комедии «Холоп», не зная, что проект соберет сумасшедшую кассу (более 3 млрд рублей — это рекорд за всю историю российского кино) и принесет ему народную популярность.

Партнершей Биковича стала белорусская актриса Саша Бортич: так артист решил вернуться к блондинкам. Роман пара отрицала, но частые совместные фото, где он и она весело и смешливо проводили время, говорили сами за себя. После выхода картины и эти отношения рассосались, как и предыдущие.Барбара Таталович

— Какие девушки красивее: русские или сербские? — спрашивала «Телепрограмма» Биковича в 2020 году. — Зависит от момента времени, когда вы это спросите, — отвечал артист. — Если я в этот момент встречаюсь с сербской девушкой, то должен ответить, что сербские. Если с девушкой из России — то русские. В России много красивых девушек.

Материал вышел аккурат, когда Милош расходился с землячкой, эффектнейшей сербской моделью и актрисой Барбарой Таталович, блиставшей на подиумах Европы. Именно поэтому он упомянул русских красавиц в качестве ключевой версии ответа. А ведь с Барбарой он пробыл дольше всего — полтора года. Победительница конкурса Elite Model Look Serbia 2011 регулярно выкладывала нежные фото с Милошем, но до свадьбы дело так и не дошло.

Арина Волошина

Если взять фото модели Барбары Таталович и чемпионки России по бальным танцам Арины Волошиной, складывается ощущение, будто на фото один и тот же человек. Особенно если рядом Милош Бикович. Актер начал встречаться со спортсменкой год назад. Познакомились в Инстаграме. В нем и расстались — Арина оказалось самой бойкой из всех девушек Милоша и ушла, громко хлопнув дверью.

«Около года я жила не своей жизнью, так как я была в отношениях с Милошем Биковичем, — призналась Арина (орфография и пунктуация авторские). — И нужно было думать сугубо о его образе, репутации (к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога). У меня была последняя надежда, что в нем есть что-то человеческое. Но 31 июля все развеялось окончательно. Человек повел себя очень грубо. Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей».

Волошина заявила, что Бикович принуждал ее имитировать отношения уже тогда, когда они фактически расстались. Это обидело девушку, и она вскипела.

Чуть позже Бикович дал пространный ответ: «Я никогда не считал, что мое время в отношениях было потрачено зря, и всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми я был в какой-то момент своей жизни, даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду». Ну и так далее.

«Жизнь в очередной раз показала мне, что деятельность в том числе определяет человека, — парировала Арина. — В спорте ты как на ладони — какой ты есть — такой и твой успех. А там, где игра выходит на первый план, — и в жизни сплошная ложь. К сожалению… Бог тебе судья».

Словом, и этим отношениям едва стукнул год. Может, потому что по графику у Биковича вместо Арины должна была быть блондинка. А может, потому что длительные отношения и семья ему не очень-то и нужны, как показывает диалектика его отношений с девушками. Хотя на словах в интервью «Телепрограмме» актер признавался в обратном.

— Жизнь без детей пустовата, — говорил он. — У меня нет огромных амбиций в отношении себя: добиться, доказать, выйти на первое место. Хочу продолжать делать то, что делаю, совершенствоваться, но готов пожертвовать проектами, чтобы быть с детьми. Моя цель — обеспечить себя жильем, которого пока нет, и найти подходящую девушку для создания семьи.

В другом интервью Милош признавался, что у него был секс на первом свидании. При этом, согласно официальной фабуле биографии артиста, за четыре года отношений с боснийской коллегой Бранкицей Себастьянович (это было как раз перед Сашей Лусс) он не занимался интимом, потому что православная вера не позволяла ему заниматься блудом до свадьбы и венчания.

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