«Цены кусаются»: Семенович и другие звезды рассказали, как подорожал отдых летом 2021 года

Ценник вырос не только на российских курортах, но и иностранных.

Летний сезон -2021 в самом разгаре. Страшные сны представителей туриндустрии — о коронавирусных ограничениях, QR-кодах и ПЦР-тестах — не отпугнули туриста. Не напугали отдыхающих и цены, которые в этом году очень подскочили.

Но если к повышенным требованиям безопасности люди относятся с пониманием, то вот к стремящемуся вверх ценнику — нет.

О подорожании говорят даже знаменитости, доходы которых нельзя отнести к скромным.

Эвелина Бледанс: «С пониманием отношусь ко всем этим процедурам»

В этом году, как и в прошлом, актриса Эвелина Бледанс ограничилась поездками на российские курорты. Она побывала в Крыму, и в Сочи. Но ни с какими коронавирусными ограничениями, которые бы стали камнем преткновения, не столкнулась.

«В отелях требовали ПЦР-тест или QR-код. А на детском кинофестивале «Алые паруса» в «Артеке» каждый день сдавали текст на коронавирус. Но я с пониманием отношусь ко всем этим процедурам», — поделилась актриса с Teleprogramma.pro.

Если коронавирусные ограничения ее не напугали, то цены неприятно удивили. С прошлого года все серьезно подорожало.

«Сейчас конечно другие цены. Не могу сказать насколько выросли, но выросли. С открытием Турции чуть подешевело, самую малость. На мой взгляд пока рано отправляться за границу, так что выбора нет — будем отдыхать на наших курортах и платить за них», — заключила Эвелина Бледанс.

Анна Семенович: «В Европе нам дороговато»

Анна Семенович этим летом побывала в Греции. С собой стандартный пакет документов: паспорт, виза и ПЦР-тест, сделанный за двое суток до вылета.

«На прилете сразу просят пройти еще один тест. Все это быстро, потом получаешь чемодан и идешь отдыхать», — говорит певица.

Цены за границей тоже немалые. Российским туристам ощущается особо из-за подскочившего курса валюты.

«Что могу сказать про цены — нам дороговато. Там все в Евро, а у нас 100 евро – это почти 9 тысяч рублей. А по большому счету это цена ужина в местной таверне на 2-3 человек с домашним вином. В дорогом ресторане будет еще дороже», — приводит пример популярная исполнительница.

Сергей Жорин: «За пределами РФ можно отдохнуть дешевле при более высоком качестве сервиса»

Сергей Жорин успел за лето 2021 года побывать и в российских курортных регионах и посетить несколько зарубежных стран.

«Отправляясь на отдых по нашей стране, нужно помнить, что в каждом регионе действуют указы и распоряжения местных властей. Они меняются исходя из эпидемиологической обстановки на месте. За ними лучше следить», — дает совет звездный адвокат.

Даже он признает, что цены на российских курортах, мягко говоря, запредельные, а вот уровень сервиса пока оставляет желать лучшего.

«Как ни странно, за пределами РФ можно отдохнуть дешевле при более высоком качестве сервиса. Абсурд, но это этак. Те, кто не могут по каким-то причинам выехать за границу, отдыхают на наших курортах. А те, кто могут, выбирают интересные для себя направления», — рассуждает наш собеседник.

Лично для него в этом году на первом месте Хорватия. Подходящее соотношение цены и качества, низкая плотность населения, продолжительная береговая линия и хорошее отношение к русским.

«Чем меньше людей, тем больше вероятно, что не заболеете. Вне зависимости от прививок и антител. В Хорватию летает еженедельно 3-4 рейса из Москвы. Для поездки нужна виза, ПЦР-тест, бронь в отеле и все, отдыхайте. Страна с богатым культурным наследием и интересной кухней: рыба, мясо, трюфеля, оливковое масло. Цены на отели немалые, но большой выбор аренды в частном секторе на любой вкус», — поделился адвокат.

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