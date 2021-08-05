Царские люстры и роскошные интерьеры: как выглядят особняки Галкина, Бородиной и других звезд

Звезды любят комфорт и не скупятся на создание роскошных интерьеров для отдыха после трудовых будней. Фотографиями своих домов, квартир и особняков они охотно делятся с подписчиками в соцсетях.

Квартира Аллы Михеевой

Недавно телеведущая Алла Михеева приобрела двухуровневую квартиру в городе Междуреченске для своих родителей. Дизайн жилища она разрабатывала вместе с дизайнером Анной Бриц. Активное участие в ремонте принимала сама телеведущая. Она сама закупала предметы мебели для квартиры. Ремонт начали с кухни-гостиной, которая выполнена в светлых тонах.

Для отделки было выбрано дерево, которое гармонично сочетается с белым цветом. Кроме того, в помещении установят камин, который создаст ощущение загородного дома. Для уюта в гостиной поставили белый диван, постелили серый ковер и украсили интерьер домашними растениями.

Дом Ксении Бородиной

Не менее роскошным интерьером может похвастаться звезда реалити-шоу Ксения Бородина. Ее дом находится в 14 км от МКАД по Новорижскому шоссе в коттеджном поселке «Павловы озера». Это охраняемый поселок на 550 домов на берегу озера.

В СМИ сообщалось, что особняк Бородиной стоит около 18 млн рублей, но телеведущая заверяет, что его цена гораздо выше.

В доме просторный холл и веранда с панорамными окнами, четыре спальни, три ванных комнаты, гостиная, две гардеробные, столовая. Интерьер выполнен в светло-серых тонах. Лестница, ведущая на второй этаж особняка, сделана из дорогого мрамора, который использовался также в оформлении санузлов и кухонной столешницы.

Накануне стало известно, что Бородина переписала дом на свою мать в преддверии развода со вторым мужем Курбаном Омаровым.

Особняк Анастасии Волочковой

Поклонница дворцовых интерьеров Анастасия Волочкова не раз хвасталась подписчикам своим особняком на Рублевке. Недвижимость площадью 850 квадратных метров обошлась ей в 2 млн долларов.

Гостей дома встречает мраморная лестница с коваными перилами, с порога демонстрирующая роскошь поместья. Внутри дома несколько спален, гардеробные, огромная ванная комната, украшенная фресками, мозаикой и элегантной сантехникой. Дом украшают портреты звезды.

Дом Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов также предпочитает в интерьерах мрамор, лепнину и золото. Вместе со своей семьей он живет в элитном поселке Agalarov Estate по Новорижскому шоссе. Стоимость его особняка оценивают в 12 миллионов долларов.

Мебель в доме обита кожей, бархатом и шелком. Повсюду статуи, подсвечники, хрустальные люстры. В центре зала стоит огромный мраморный стол, украшенный золотом.

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой

А вот самым дорогим и обсуждаемым по праву может считаться замок телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

Дом в викторианском стиле находится в Одинцовском районе Подмосковья. Авторами родового имения стали архитекторы Анатолий Голев и Вера Горлицына.

В замке есть лифт и подземная парковка на четыре машины, а также бассейн в китайском стиле. Тут же расположен spa-центр с джакузи, где часто проводит время Примадонна.

На территории построены несколько домов для прислуги, оранжерея и зимний сад. Стоимость особняка вместе с внутренней отделкой обошлась звездному семейству по самым скромным подсчетам в несколько десятков млн евро.

В центре большой гостиной стоит дубовый стол. Освещает пространство люстра из муранского стекла. Она изготовлена на заказ. Образцом послужили светильники, которые украшали дворец императора Николая II.

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