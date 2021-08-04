Адвокат Мальковой – мужу Макеевой: «Ок, ты разлюбил Светлану, но ты оставил трех детей, которым нечего есть!»

Юлия Вербицкая-Линник рассказала Teleprogramma.pro, как ее доверительница отнеслась к решению суда о выплате 51 000 рублей на трех детей в качестве алиментов, и что она думает о желании бывшего мужа взыскать с нее алиментные выплаты на старшего сына.

Бывшая жена прораба Романа Малькова Светлана пытается построить новую жизнь после развода, но ей все еще приходится сражаться за алименты. Недавно Обнинский суд постановил, что Роман должен платить экс-супруге алименты в размере 51 000 рублей на трех детей.

Сам Мальков же теперь планирует взыскать со Светланы алиментные выплаты на старшего сына Андрея, который живет вместе с ним и его нынешней женой – актрисой Анастасией Макеевой.

Что думает Светлана о решении суда? Есть ли у Романа Малькова шанс добиться выплаты алиментов на Андрея? И как Светлана зарабатывает деньги после тяжелого развода? На эти вопросы Teleprogramma.pro ответила адвокат Мальковой Юлия Вербицкая-Линник.

— Юлия, расскажите, пожалуйста, как Светлана отреагировала на решение суда о выплате 51 000 рублей на трех детей. Ведь это скромная сумма…

— Мы вошли в дело, когда состоялось решение суда первой инстанции. Суд учел размер прожиточного минимума на одного ребенка, поскольку официальных доходов у Романа не имеется. По крайней мере, они не были представлены. На данном этапе это неплохое решение для Светланы, поскольку оно содержит фиксированную сумму, а не процент от заработка, которого в принципе может не быть.

К тому же эта сумма взыскивается не с момента, когда решение суда вступит в законную силу, а с момента, когда Светлана обратилась в суд по поводу выплаты алиментов. Таким образом многократные попытки Романа перенести дату судебного заседания, отложить этот волнующий момент принятия решения не имеют смысла. Увеличивающаяся задолженность будет взыскана судебными приставами.

Основная проблема здесь – не в размере, а в том, что Роман категорически не хочет платить алименты, что очень странно. Потому что его публичное заявление «Мы не будем исполнять закон, потому что так хотим», конечно, противоречит и законодательству, и нравственности, и логике, и представлениям о добре и зле.

Ок, ты разлюбил Светлану, но ты оставил трех детей, которым нечего есть, пытаешься затянуть рассмотрение дела о тех суммах, которые ты будешь отправлять им на еду. Это очень странная позиция, не находящая у меня поддержки.

Поэтому заплатить ему придется. Мы сейчас будем смотреть, какие действия будут совершены с той стороны, подадут ли они жалобу, выстроят ли свою позицию. Но Роман, безусловно, заплатит ту сумму, которую установит суд.

— Как вы прокомментируете тот факт, что Роман Мальков хочет добиться выплаты алиментов на старшего сына Андрея?

— Это очень странный ход. Видимо, таким образом Роман хочет убежать от своей обязанности оплачивать детям необходимые продукты и содержание в размере прожиточного минимума, установленного в России. Хотя решение о переезде в другую страну тогда еще супруги принимали совместно.

И тяжело сейчас Светлане, поскольку она создала в Словении дом, организовала инфраструктуру, определила детей в школы и секции, социализировала их там. И пытаться лишить ее того минимума, который установлен законом, в том числе и с помощью манипуляций с участием старшего сына, — это странно.

Имеет ли Роман право выступить с такими требованиями? Конечно, имеет. И мы будем судиться. А по закону этот суд может быть довольно долгим, и за это время мальчик станет совершеннолетним.

Поскольку рядом со Светланой сейчас находятся трое детей, а с Романом – один сын, то она имеет абсолютный приоритет в деле взыскания финансов. И даже если суд примет решение в пользу Романа Малькова, то оплата по содержанию двух детей все равно остается на нем. Эти деньги он должен Светлане, и он их заплатит. Так что все прочие фантазии о том, что Роман может забрать детей, даже бессмысленно обсуждать.

Потому что Светлана представляет собой образец ответственной матери. К тому же при переезде в другую страну принимались совместные решения. И говорить о том, что она каким-то образом нарушает его права, нельзя. А вот он ее точно нарушает.

— Как Светлана Малькова зарабатывает на жизнь после тяжелого развода?

— Светлана сейчас преподает. У моей доверительницы есть своя художественная школа, которую она начала развивать, и которая благодаря медийности стала приносить ей не сколько доход, сколько деньги на еду и оплату жилья.

Всю супружескую жизнь Светлана выполняла работу жены и матери, а теперь она взяла на себя еще и функцию мужчины и должна самостоятельно зарабатывать. Но я бы не сказала, что она от этого сильно расстраивается. Светлане, конечно, очень обидно и неприятно, но она идет дальше и видит свои перспективы. И они у нее есть. Потому что у Светланы ситуация сложная, а у Романа – плохая.

Напомним, Светлана и Роман Мальковы развелись после 17 лет брака в апреле этого года. Причиной разрыва супругов стала неожиданно вспыхнувшая любовь Романа к актрисе Анастасии Макеевой, которой он помогал с ремонтом дома.

В мае новоиспеченные влюбленные поженились. А старший сын Мальковых Андрей изъявил решение жить с отцом и мачехой, о чем он, кстати, и публично объявил в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия».

После развода Светлана стала поднимать вопрос выплаты алиментов. И недавно Обнинский столичный суд обязал Романа Малькова выплачивать 51 000 рублей на трех детей.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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