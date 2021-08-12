Какие заготовки делают звезды на зиму: Цой солит огурцы и варит варенье, а Сябитова старается больше съесть летом

Август — горячая пора не только для отпускников, но и для дачников. Начался активный сбор урожая, закрутки на зиму.

Teleprogramma.pro узнала у известных садоводов и огородников, как они справляются с урожаем, что консервируют на зиму и какими рецептами пользуются.

Анита Цой: «Самая жаркая пора на моей кухне»

Анита Цой успевает совмещать не только концертную деятельность, но и приусадебный участок. На своих сотках она обустроила теплицу, вырастила сад и разбила огромный цветник.

«Обычно самая жаркая пора на моей кухне это август и начало сентября. Но уже успела закатать несколько видов ягодного компота, засолила огурцы, кабачки и патиссоны. Приготовила запас лечо из перца и молодой моркови. Скоро дойдет очередь до аджики, соленых и маринованных помидоров, баклажанной и кабачковой икры. Будет варенье, новые компоты, морковь кимчи, грибочки…», — рассказывает Teleprogramma.pro артистка.

Время основных заготовок на ее кухне еще не началось, самая горячая пора впереди. Анита Цой — настоящий фанат своего огорода и здорового питания.

В этом году урожай огурцов, помидоров, перцев, кабачков и патиссонов ее порадовал. Но погода «задерживает» и вносит свои коррективы в график вызревания.

«Были небольшие проблемы с баклажанами. Очень мало пчелок залетало в теплицу, чтобы их опылить. пришлось это делать самостоятельно с помощью кисточки. Вроде, завязались… В теплицах дела обстоят хорошо, а вот на открытом грунте пока садовых рекордов нет», — делится певица.

Особое место на участке Аниты Цой занимает облепиха. Из нее артистка варит свое фирменное варенье «Солнышко» — настоящий кладезь витаминов зимой для семьи и друзей. Помимо этого делает настойку из калины, отвар из шиповника.

«Я садовод-огородник с многолетним стажем, и очень давно поняла, что в наших широтах рассчитывать на погоду в таком важном деле как урожай не стоит. Поэтому у меня построены большие стационарные теплицы, которые по размерам напоминают оранжереи. В них сделан климат-контроль, который сам подстраивается под капризы природы», — рассуждает Анита Цой.

Урожай на зиму она замораживает, солит, квасит, маринует, протирает и даже упаковывает в вакуум свекольную ботву.

«Делюсь рецептом маринованного редиса. Вам понадобится редис, укроп, вода, соль, чеснок, лавровый лист, перец горошком, кориандр и уксус. На дно банки укладываете зелень, затем редис. Заливаете рассолом, в который заранее добавляете все специи, и закатываете банки. А когда зимой вы эту баночку откроете, особенно если достанете ее из холодильника, получите настоящий хрустящий летний редис!» — посоветовала артистка.

Певица признается, что домашними заготовками занята только она, а друзья и родные их стараются уничтожать и еще шутят: «Цой, на твоих запасах можно и конец света встречать, надолго хватит».

Роза Сябитова: «Я не сторонница все запасать»

Телеведущая Роза Сябитова также обладательница частного дома и участка, где подрастает сад и огород. Но пока заготовки в общепринятом понятии знаменитая сваха не делает.

«У меня в том году не очень все росло, а в этом я стала по другому ухаживать и родились фрукты. В теплицах тоже много всего. Но я не сторонница все запасать, я за то, чтобы дети и друзья приезжали и ели свежее», — делится телеведущая.

На зиму она запасает желе из красной и черной смородины, малины. Варит ягоды 7 минут, а после распределяет по банкам на хранение.

«Скоро пойдут яблоки, пока не знаю, что с ними делать. Я еще не успела стать заядлой в этом вопросе, наверно с появлением внуков ситуация изменится. Потихоньку готовлюсь к ним, когда они появятся, то вспомню, как печь пирожки и готовить всякие угощения. Я очень трепетно отношусь к выражению к бабушке на блины или пирожки. С нетерпением жду это время, а пока стараюсь больше съесть летом», — призналась Сябитова.

Наталья Сенчукова: «Осенью, надеюсь, соберем хороший урожай»

У Натальи Сенчуковой тоже не найти батарей солений и варений, но небольшие припасы на зиму артистка все же делает. Сейчас она занята сушкой мелисы.

«У нас растет мелиса, я ее всегда сушу на зиму. Каждый листочек разворачиваю и выкладываю на большую поверхность. Примерно три дня она лежит и потом по контейнерам. Пьем с ней зимой чай», — делится супруга Виктора Рыбина.

Еще она замораживает черноплодную рябину, ее каждый год рождается много, и запасает яблоки.

«У нас растет на участке четыре яблони. Одной из них более 20 лет точно и на ней всегда много яблок, до октября висят. Мы их снимаем и укладываем на хранение. Храним просто на закрытой веранде в пластиковых ящиках, главное чтобы яблоки не касались друг друга и могли «дышать». В этом году доели их в феврале. Бывало, что какой-то портился, но в целом хорошо сохранились. Осенью, надеюсь, соберем хороший урожай, чтобы не пришлось покупать их в магазинах», — рассказал артистка.

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