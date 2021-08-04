Новая любовница Павла Мамаева: «Мы с Пашей просто живем и нам не нужно это все»

Teleprogramma.pro обратилась за комментариями к Надежде Санько и адвокату Аланы Мамаевой Вадиму Лялину. Вадим рассказал нам об откровенном разговоре с Павлом Мамаевым, и о том, на какой размер алиментов претендует его бывшая жена.

После того, как Катя Гордон по этическим соображениям отказалась сотрудничать с бывшей женой футболиста Павла Мамаева Аланой, молодая женщина обратилась за помощью к адвокату Вадиму Лялину. Как пишут СМИ, клиентами Вадима были певица Ирина Нельсон, DJ Грув, футболист Роман Широков и другие знаменитости.

Он уже успел войти в курс дела, поговорить с экс-супругом своей доверительницы и оценить ее жилищные условия.

В комментариях Teleprogramma.pro известный адвокат рассказал, на какой размер алиментов рассчитывает Алана Мамаева, беседе с ее бывшим мужем и своему отношению к его поступкам.

Вадим Лялин – о телефонном разговоре с Павлом Мамаевым: «На заднем фоне Надежда подсказывала, как правильно говорить с адвокатом»

— Вадим Михайлович, еще на стадии развода Алана говорила, что они с супругом достигли соглашения по всем вопросам. Тогда зачем ей сейчас понадобилось прибегать к юридической помощи?

— Есть такая формулировка – человеческий фактор. Люди обо всем договорились, но потом одна из сторон вдруг передумала. Знаете, как говорится: «Мужчина слово дал, мужчина слово взял».

Алана – человек, который склонен доверять людям. И именно поэтому ее доверием многократно пользовались. И в итоге мы имеем то, что имеем. Существуют нормы права, семейный и гражданский кодексы, которыми мы будем оперировать. К тому же нужно помнить и о человеческих взаимоотношениях и понятиях, которые нам всем не чужды, поскольку мы русские люди.

Мы пытаемся провести ряд переговоров. Я вчера лично разговаривал с Павлом, он мне позвонил.

— О чем вы с ним говорили?

— Я попытался донести до него свою позицию. Во-первых, ни у какой мамы не нужно забирать детей. Это неправильно и не по-мужски.

Также я сказал, что чем лучше живет мама общего ребенка, тем лучше живет и он сам. Не брать на себя ответственность за сына, которого он воспитывал девять лет, – это его право, к сожалению. По-человечески, конечно, Павла будут осуждать. Потому что ребенок ни в чем не виноват, он его считал папой. Я сказал, что в такой ситуации нужно быть мужчиной.

На что Павел мне ответил примерно так: «У вас свои жизненные примеры, а я хочу пройти свою жизнь так, как считаю правильным и нужным. И сам буду отвечать за свои ошибки».

При этом на заднем фоне я слышал какой-то странный женский голос. Видимо, это его девушка Надя (возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько — прим. ред.) пыталась подсказать, как правильно говорить с адвокатом. Это было очень смешно. Все-таки взрослый самостоятельный мужчина может сам принимать решения…

— На какую сумму алиментных выплат все-таки рассчитывает Алана?

— Что касается алиментов, то есть закон, который предусматривает: на одного ребенка положено выплачивать одну четвертую часть от всех доходов. Другие юристы до меня пытались выставлять иные требования, но я не считаю это правильным и корректным.

Что касается вопросов жилья, то я не могу сказать, что Павел вообще не помогает семье. Вопрос количества и качества помощи определяется тем, что если твой ребенок живет в достойных условиях, значит, ты хороший, правильный отец. А если наоборот, то моя святая отцовская обязанность – сделать так, чтобы мой ребенок жил хорошо.

На сегодняшний день у Аланы есть квартира, в которой я был вчера. Она не очень большая, но при этом уютная. Важно, что там по-настоящему тепло, внутри дома нет негатива. Там замечательные условия, квартира очень красивая.

Но при этом я могу только надеяться, что Павел поможет бывшей супруге, маме их общего ребенка и ребенка, которого он девять лет считал своим и хотел усыновить, немножечко улучшить свои жилищные условия. Может быть, эту квартиру продать, чуть-чуть добавить и купить другую. Это было бы, наверное, уместно.

Поэтому я хочу верить, что Павел все-таки переоценит ситуацию. Нельзя женским мозгом принимать какие-то кардинальные решения, это всегда плохо заканчивается.

Надежда Санько об отношениях с Аланой Мамаевой: «Нет желания хайпить и развивать эту тему»

Teleprogramma.pro обратилась за комментарием и к блогеру Надежде Санько. И вот что она сказала нашим корреспондентам.

«Я не даю никаких комментариев, потому что мне ситуация с Аланой неинтересна. Нет желания хайпить и развивать эту тему. Мы с Пашей просто живем и нам не нужно это все. Я отказываю всем, чтобы не давать человеку почву для дальнейших рассуждений», — отметила Надежда.

Напомним, Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака. Одной из причин расставания пары стало увлечение футболиста другими женщинами.

Сначала супруги объявили, что расстаются мирно, и вопрос о выплатах не поднимался. Но недавно Алана Мамаева рассказала, что возмущена размером алиментов, который платит ей экс-супруг. В своих сторис Алана показала, что раз в десять дней игрок перечисляет ей по 30 000 рублей, причем с пометкой «на продукты детям».

Также в соцсетях молодая женщина пожаловалась на то, что Павел забыл о расходах на одежду, стоматологов, репетиторов и о том, что машина, на которой она возит детей, до сих пор без резины и страховки.

Но больше всего Алана Мамаева была обижена на то, что Павел планировал официально усыновить ее сына Алекса- от первого брака с кикбоксером Александром Липовым, но обретя статус холостяка, передумал делать это. Причем раньше воспитывал мальчика как родного сына. У пары есть также общая дочь Алиса.

Поначалу Алана обратилась за юридической помощью к правозащитнице Екатерине Гордон. И она согласилась помочь экс-супруге знаменитого футболиста.

Но потом события приняли неожиданный разворот. Алана Мамаева рассказала, что теперь ее бывший муж встречается с блогером Надеждой Санько – женщиной, которой она считала своей подругой и доверяла. Надежда при этом ответила, что никогда не дружила с Аланой.

Оказалось, что Екатерина Гордон хорошо знакома с Надеждой Санько, и из этических соображений она отказалась представлять интересы Аланы. Теперь ее адвокатом является Вадим Лялин.

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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