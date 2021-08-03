«Растет негодяй»: отец Децла рассказал о взаимоотношениях с внуком

В беседе с Teleprogramma.pro Александр Толмацкий отметил, как Тони регулярно получает деньги, почему он не уважает память отца и не навещает его на кладбище.

В СМИ обсуждают скандальное интервью сына Децла (рэпера Кирилла Толмацкого) Антония Киселева программе ТНТ Music Live. В нем 16-летний Тони рассказал, что не хочет видеть деда, и ему неприятно общаться с бабушкой. Тинейджер подчеркнул, что родители отца абсолютно не помогают ему материально.

Мама Кирилла Толмацкого Ирина в своем Инстаграме назвала слова Тони ложью и заявила, что больше не хочет с ним общаться.

На откровения внука отреагировал и отец музыканта Александр Толмацкий. В комментарию сайту Teleprogramma.pro он рассказал, что думает об интервью Тони, почему подросток не уважает память отца и ведет себя по-хамски.

— Александр Яковлевич, какая у вас была первая реакция на интервью Тони?

— Негативная, конечно. Карьеру с вранья начинать плохо. Он наговорил гадостей и в адрес бабушки и в мой адрес.

— Для вас слова Антония стали открытием? Или он и раньше имел такое же мнение, какое высказал в интервью?

— Для нас это не новость. Но это, конечно, хамское поведение.

— Вы с ним пытались связаться после интервью?

— Зачем? Он же все сказал. И что дальше?

— Как вы прокомментируете слова Тони о том, что вы не помогли ему с покупкой ноутбука?

— Он очень нагло и по-хамски себя вел. Чтобы кому-то помогать и с кем-то жить, нужно выстраивать с человеком хорошие отношения. Но их же нет. Мне приятно помогать людям, которые хорошо ко мне относятся, а не просто звонят и по-хамски требуют какие-то ноутбуки.

Для этого надо общаться, приезжать в гости, дружить, а не просто звонить и требовать деньги. Более того, Тони деньги получает регулярно. Остальные деньги, предназначенные в качестве наследства, ждут его после 18-летия.

— Вы пытались наладить общение с внуком?

— А мне это зачем? Если он хочет нормализовать отношения, то пусть думает, как это сделать, извиняется перед бабушкой. Для начала нужно принести извинения за все те гадости, которые он наговорил, за вранье свое.

Если ты уважаешь отца, хотя бы возьми его фамилию. А он же носит фамилию Киселев. Второе – нужно чаще вспоминать день рождения отца. И хотя бы раз побывать на кладбище. Ему уже 16 лет. Уважая и любя отца, нужно, как минимум, туда съездить. Это называется – почтить память.

Более того, если ты такой самостоятельный – зачем берешь псевдоним отца Juzeppe Junior? (У Кирилла Толмацкого также был псевдоним Джузеппе Жестко — прим. ред.) Тогда прекрати хайпиться на его имени.

Если тебе наплевать на его мать, на его отца, будь самостоятельным. Назовись — тютькин х… или пластилиновая резинка, или еще как-нибудь, а потом выступай. После этого своего выступления он отрезал от себя вообще все. Как он будет выходить из ситуации, это его дело. Пусть двигается сам, как хочет. Растет негодяй!

А мама его пусть работает и обеспечивает сына, а не попрошайничает и ждет какой-то помощи. Ей никто ничего не должен. Они живут в квартире бабушки, оформленной на нее, но купленной на мои деньги.

— Ирина тогда рассказывала нашему сайту, что Юлия одно время долго не выходила на связь…

— Юлию и Тони нашла бабушка и спросила: «Куда вы исчезли?» А они просто нахамили в тот момент, всем наврали, что их выгнали. Юлии вообще полгода не было в России. Она жила в Индии, пока Тони здесь болтался один. А квартира в это время превратилась в притон. Вы бы оставили своего 14-летнего сына одного на такое долгое время?

Напомним, недавно в интервью программе ТНТ Music Live сын Кирилла Толмацкого Антоний рассказал, что, как и отец, не ладит с дедом и не хочет его видеть. Тони пояснил, что часть его наследства находится у Ирины и Александра Толмацких.

«Бабушка с дедом мне сказали: «Эти деньги у нас полежат, чтобы мама у тебя ничего не украла!» Хотя мама у меня ни разу ничего с этих денег не брала. Я оплачивал ими какое-то время школу, квартиру», — сказал в интервью Тони.

Также 16-летний сын Децла отметил, что дед не помог ему с покупкой ноутбука, когда он попросил определенную сумму. Александр Толмацкий посоветовал ему привезти компьютер отца, поскольку там могли остаться невыпущенные материалы рэпера.

Но самое шокирующее во всем этом – это то, что Тони рассказал о так называемых странностях бабушки. По его словам, Ирина Толмацкая якобы надевает вещи погибшего сына. И однажды даже выпила чай, оставленный на его могиле.

Ирина Толмацкая в своем Инстаграме назвала все слова Тони ложью. Так, Ирина рассказала, что внук вообще никогда не был на могиле у отца. И после таких слов больше не хочет с ним общаться.

А Teleprogramma.pro надеется, что все участники этой истории придут к компромиссу и помирятся!

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