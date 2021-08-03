Последние новости о певице МакSим на начало августа

Певица МакSим (она же Марина Максимова) борется за свою жизнь в одной из московских клиник. У артистки двусторонняя пневмония, процент поражения легких — более 90%.

МакSим подключили к аппарату ИВЛ и периодически приводят в сознание, когда врачи видят улучшения в организме. Потом образно вводят в медикаментозный сон, когда появляются противопоказания.

«На сегодня состояние певицы без значительных изменений», — рассказала нам пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская.

Представители певицы также утверждают, что положительная динамика наблюдается, но говорить о полном выводе артистки из искусственной комы пока рано.

«Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал как-то сам дышать, чтобы мозг работал. Сказать, что ее полностью вывели — нет, не вывели», — пояснила директор певицы Маргарита Соколова.

МакSим находится в коме уже полтора месяца. В Сети ходила информация о том, что певцу сначала подключили к ИВЛ, а потом и к ЭКМО. Это искусственные легкие, которые насыщают кровь кислородом. Со слов врачей, такой метод лечения используется в крайних случаях. Однако в окружении певцы эту информацию не подтвердили.

Кстати, 29 июня от коронавируса умер друг МакSим и режиссер ее клипов Вадим Шатров.

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