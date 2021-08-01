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С мощным торсом и сексуальной порослью: как Бурак Озчивит стал секс-символом Турции и преданным мужем

О таком возлюбленном мечтает каждая девушка.

С мощным торсом и сексуальной порослью: как Бурак Озчивит стал секс-символом Турции и преданным мужем
Бурак Озчивит. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Бурак Озчивит прославился благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Актер сыграл роль приближенного к султана Сулейману Малкочоглу Бали-бея. После того, как лента вышла на экран, красавчик-турок проснулся знаменитым. На него посыпались предложения о съемках. Чаще всего Бурака Озчивита можно увидеть в образе героя-любовника. Или же в исторических проектах.

Секс-символ Турции и объект девичьих грез

Увидеть Бурака Озчивита воочию мечта многих девушек. Поговаривают, что поклонницы буквально охотятся за актером, мечтая хотя бы получить заветный автограф от любимца. Даже наша соотечественница Ксюша Бородина хотела сфотографироваться со звездой «Великолепного века». Экс-возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова большая поклонница турецких сериалов. Но не тут то было! Жена Бурака Озчивита не дала свое согласие на фотосессию актера с русской красавицей-телеведущей. По слухам, Фахрийе Эвджен очень ревнива. И к своему супругу никого не подпускает.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит
Бурак Озчивит на пляже красуется перед поклонницами без футболки. Фото: Instagram.com/burakozcivit

Зато в Instagram экранного Малкочоглу Бали-бея можно найти пикантные пляжные снимки, на которых актер позирует без футболки с голым торсом. У Бурака мощные плечи и сексуальная поросль волос. Ну а шикарная борода и вовсе не оставляет девушек равнодушными.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит
Актер знает, что хорош собой и активно этим пользуется. Фото: Instagram.com/burakozcivit

«Девочки, его надо брать!», «А как ревнивица-жена допустила такое?», «Фахрийе увидит — мало не покажется нашему Бали-бею», «Ох уж этот Малкочоглу! Ну какой красавец-мужчина», — шутят поклонницы.

Заботливый отец

У Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен есть двухлетний сын Каран. Сейчас актер снимается в сериале «Основание Осман». Также за плечами у красавца-турка есть лента «Королек — птичка певчая». Именно на съемочной площадке этого проекта Бурак Озчивит познакомился с будущей женой и влюбился в нее без памяти. По словам актера, только увидев Фахрийе он сразу понял, что эта девушка особенная.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит с сыном Караном
Бурак Озчивит с сыном Караном. Фото: Instagram.com/burakozcivit
Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен и сыном Караном
Бурак Озчивит с женой Фахрийе Эвджен и сыном Караном. Фото: Instagram.com/burakozcivit

Несмотря на то, что Фахрийе Эвджен ревнует своего мужа к поклонницам, сам Бурак Озчивит никакого повода для этого не дает. Актер очень любит свою красавицу-жену, которая обладает модельной внешностью.

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