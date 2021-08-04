Меган Маркл – 40: жизненный путь от каллиграфа до герцогини Сассекской

«Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца…» — строчки из песни Верки Сердючки в мае 2018 года вспоминал едва ли не каждый, кто так или иначе интересовался жизнью британских монархов.

Меган было 36, когда на ее безымянном пальце засверкало кольцо с солидными бриллиантами, которое надел принц Гарри. 4 августа ей исполняется 40 лет. Teleprogramma.pro предлагает вспомнить основные этапы жизни Меган Маркл.

Простая девочка из Калифорнии

Меган Маркл родилась в 1981 году в Лос-Анджелесе. При рождении ей дали имя Рэйчел Меган Маркл и одноклассники ее звали именно Рэйчел. Уже позже, когда она начинала карьеру актрисы, решила использовать второе имя, потому что так было созвучнее. Но прежде чем блистать на красных дорожках, будущая герцогиня прошла непростой путь.

Меган росла в семье режиссера по свету и социального работника. С юных лет она грезила о съемочной площадке, но окончила католическую школу для девочек, затем поступила в Северо-Западный университет и задумалась о политической карьере.

Зарабатывала на жизнь каллиграфией

Мечты о кино не покидали Меган, поэтому еще будучи студенткой, она пыталась проходить кастинги на разные роли и получала отказы. А чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь, увлекалась каллиграфией. Подрабатывала в агентстве, подписывала открытки.

В 2002-м судьба все же улыбнулась Меган и она получила первую роль в сериале «Главный госпиталь». Затем были эпизодические работы в других картинах. Так началась ее звездная карьера.

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Первый брак и развод

Еще в 2004 году Меган познакомилась с кинорежиссером и продюсером Тревором Энгельсоном. Пара встречалась несколько лет, а в 2011-м все-таки решила связать себя узами брака. Торжественная церемония прошла на Ямайке в кругу друзей и близких.

Недавно таблоиды вспомнили историю о том, что Меган злилась на мужа – он не предлагал ей роли в своих картинах. Спустя два года, в 2013-м их брак распался. Эксперты предполагали, что всему виной стало расстояние. Актриса тогда уехала в Торонто, где снимали главный сериал ее карьеры «Форс-мажоры», а Тревор остался в Лос-Анджелесе.

Знакомство с принцем

Летом 2016-го приятельница актрисы Вайолет фон Вестенхольц, которая практически с детства знала принца Гарри, решила их познакомить. Меган не увлекалась историей британской монархии, поэтому на всякий случай уточнила у подруги: «Он хоть милый?».

В тот самый вечер она настолько очаровала рыжеволосого ловеласа, что, как позже он сам признался, именно тогда понял – вот она, его любовь. Спустя несколько недель пара поехала в свое первое путешествие в Ботсвану, а в СМИ поползли слухи о том, что 35-летняя звезда «Форс-мажоров» встречается с 32-летним британским принцем.

Помолвка и свадьба

Осенью 2016-го Маркл опубликовала в своем Instagram картинку, на которой обнимались два банана. Пользователи Сети поняли, это намек на то, что в личной жизни актрисы все наладилось. А позже это подтвердил и Букингемский дворец. 27 ноября 2017 года принц Гарри сделал Меган предложение, надев на безымянный палец кольцо с бриллиантами. Их свадьба состоялась 19 мая 2018-го.

К алтарю актриса подошла в свадебном платье Клэр Уэйт Келлер – креативного директора модного дома Givenchy с пятиметровой фатой и бриллиантовой тиарой Марии Текской. Когда Меган и Гарри спускались по ступеням часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, а фата невесты в этот момент эпично тянулась следом за ней, то многие вспомнили финальный кадр диснеевского мультфильма о Золушке. Именно в этот день Меган Маркл получила титул герцогини Сассекской.

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Впервые мама

Осенью 2018-го Букингемский дворец сообщил, что 37-летняя экс-актриса ждет ребенка. Малыш родился в больнице Портленд в мае 2019-го и получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Возвращение в Калифорнию

В начале 2020-го Меган и Гарри преподнесли миру еще один сюрприз – они отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США. В Монтесито пара купила себе особняк с 16 ванными комнатами, винным погребом, теннисным кортом, библиотекой и кинотеатром за 14 миллионов долларов.

А осенью заключила два солидных контракта с Netflix и Spotify. В марте, во время скандального интервью Опре Уинфри герцоги Сассекские признались, что ждут появления на свет девочки, а 4 июня Меган Маркл родила дочь, которую назвали Лилибет Диана.

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