Эффектные россиянки, которые участвуют в Олимпиаде-2020 в Японии

23 июля в Токио стартовала летняя Олимпиада: турнир из-за пандемии перенесен с прошлого года на нынешний и поэтому официально именуется Играми-2020.

И даже если вы не рвете глотку у телевизора вместе с Дмитрием Губерниевым, то это вовсе не повод игнорировать престижные соревнования. Хотя бы потому, что это красиво, ведь в состязаниях участвуют девушки из России.

Татьяна Минина (24 года)

Уральская девушка Татьяна Минина только с виду обаятельна и мила — на чемпионатах Европы и мира по тхэквондо она легко ломает носы соперницам. Да и на Олимпиаде-2020 быстро дошла до финала, уступив американке Анастасии Золотич в упорнейшей борьбе. Таня не расстраивается и готова тренироваться дальше, ведь помогает ей в этом муж — чемпион мира и России по тхэквондо Константин Минин.

София Позднякова (24 года)

Триумфатор Токио — фехтовальщица из Новосибирска, победившая в финале Олимпиады-2020 нашу же выдающуюся саблистку Софью Великую. София Позднякова — дочь известнейшего фехтовальщика Станислава Позднякова (четыре олимпийских «золота», 10 побед на чемпионатах мира и 13 побед на чемпионатах Европы по фехтованию). Это был олимпийский дебют для Софии, и какой! То ли еще будет!

Екатерина Ильина (30 лет)

Олимпийская чемпионка 2016 года, разыгрывающая сборной России по гандболу Екатерина Ильина снова в строю. Красотка из Тольятти выступает за московский ЦСКА, но до Олимпиады пропустила почти год из-за тяжелейшей травмы. Зато теперь мы можем наслаждаться игрой и грацией Кати, следя за трансляциями из Токио.

Юлия Ефимова (29 лет)

Одна из главных звезд сборной — трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова родилась в Грозном, а вот тренируется и живет в США, однако духа патриотизма не растеряла. Белокурую красотку с идеальной фигурой буквально рвут на части мировые бренды, предлагая выгодные рекламные контракты. Что вполне понятно — только посмотрите на этот манящий снимок!

Полина Комар (21 год)

В синхронном плавании у нас все девушки хороши, но мы все-таки сделали выбор, выделив Полину Комар из Москвы — обаятельную, скромную, перспективную и уже успевшую пять раз стать чемпионкой мира.

Ульяна Баташова (26 лет)

Шестикратная чемпионка России и серебряный призер чемпионата мира по современному пятиборью (конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание) Ульяна Баташова — одна из главных надежд российской команды на медали.

Красотку из Уфы называют секс-символом пятиборья, а она считает главным секс-символом мирового спорта Марата Сафина. Девушка тренируется четыре (!) раза в день (!!!), пробегая в месяц 288 километров. Хотите такую же фигуру? Попробуйте повторить!

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