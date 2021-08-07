Сколько денег за минувший год заработали звезды спорта и шоу-бизнеса

Несмотря на пандемию, знаменитости продолжают получать суммы с огромным количеством нулей за рекламные контракты, выступления на частных мероприятиях и прочие виды звездной деятельности.

За всем этим пристально следят аналитики Forbes, которые на сей раз посчитали доходы кумиров с июня 2020 по май 2021 года. Список получился весьма интересным, причем в топ-15 не вошла вездесущая Ольга Бузова со «скромным» доходом в $3,3 миллиона (242 миллиона рублей).

Александр Овечкин — $12,2 млн (897 млн руб.)

Доходы самого известного российского хоккеиста складываются из гонораров в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», рекламных контрактов, дивидендов от инвестиций.

Хабиб Нурмагомедов — $12 млн (883 млн руб.)

Боец смешанных единоборств карьеру закончил, но зарабатывать не перестал — у него есть доли в крупных бизнес-проектах и собственные компании.

Сергей Шнуров — $11 млн (809 млн руб.)

Остепенившийся рок-хулиган официально отказался от концертов и частных выступлений, однако крупные заказы все же иногда берет. Также Шнуров снимается в рекламе и трудится генпродюсером канала RTVI.

Тимати — $10,4 млн (765 млн руб.)

Рэпер поет, получает доход от доли в бизнес-проектах — салонах тату и красоты, бургерных, фитнес-центрах. Также учтен гонорар за шоу «Холостяк». Изучив рейтинг, Тимур Юнусов пообещал: «В новом сезоне я поработаю конкретно, пока не признаете мое первое место в вашем списке».

Артемий Панарин — $9,9 млн (728 млн руб.)

У хоккеиста клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отличный спортивный контракт и немало хороших рекламных.

Андрей Василевский — $8,9 млн (654 млн руб.)

Самый ценный игрок плей-офф НХЛ, выигравший недавно с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кубок Стэнли, в 2021 году имеет отличный контракт, а вот рекламных у нашего вратаря пока немного.

Даниил Медведев — $8,4 млн (618 млн руб.)

В доходы теннисиста включены и гонорар за пока главную победу в карьере (на прошлогоднем итоговом турнире ATP), и рекламные доходы. Благодаря спортивным достижениям с Даниилом продлили контракты сразу несколько крутых международных брендов — автомобильный, часовой и т. д.

Алишер Моргенштерн — $7,4 млн (544 млн руб.)

Рэпер получает гонорары за концерты, съемки в рекламе и доход от ресторанного бизнеса.

Евгений Малкин — $7,1 млн (522 млн руб.)

Хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», помимо гонораров по спортивному контракту, получает дивиденды от грамотных инвестиций.

Ирина Шейк — $6,9 млн (507 млн руб.)

Топ-модель имеет приличные рекламные контракты, позволяющие ей чувствовать себя завидной невестой.

Полина Гагарина — $6 млн (441 млн руб.)

34-летняя певица стала самой востребованной поющей артисткой и объектом интереса рекламодателей. Теперь она еще и в сериалах снимается — третий сезон драмы «Бывшие» удался во многом благодаря ей.

Юлия Зиверт — $5,9 млн (434 млн руб.)

Певицу часто приглашают на частные мероприятия. Гонорар за выступление — от 2 миллионов рублей. Плюс Зиверт получает рекламные доходы.

«Би-2» — $5,8 млн (426 млн руб.)

У музыкантов группы учтены доходы за коммерческие выступления, использование их музыки в спектаклях и фильмах.

Иван Ургант — $5,6 млн (412 млн руб.)

У рулевого шоу «Вечерний Ургант», помимо зарплаты на ТВ, есть более весомая статья доходов — солидные рекламные контракты, а также статус одного из самых востребованных ведущих на частных мероприятиях (ставка — от 4 миллионов рублей).

Баста — $5,3 млн (390 млн руб.)

Музыкант зарабатывает не только на концертах — он продюсер, владелец клуба, ресторана, арт-бюро, магазина фирменной одежды. Также он пишет музыку для фильмов, снимается в рекламе, получает гонорар за роль наставника в шоу «Голос».

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