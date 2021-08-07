Сколько денег за минувший год заработали звезды спорта и шоу-бизнеса

За всем этим пристально следят аналитики Forbes, которые на сей раз посчитали доходы кумиров с июня 2020 по май 2021 года. Список получился весьма интересным, причем в топ-15 не вошла вездесущая Ольга Бузова со «скромным» доходом в $3,3 миллиона (242 миллиона рублей).
- Александр Овечкин — $12,2 млн (897 млн руб.)
Доходы самого известного российского хоккеиста складываются из гонораров в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», рекламных контрактов, дивидендов от инвестиций.
- Хабиб Нурмагомедов — $12 млн (883 млн руб.)
Боец смешанных единоборств карьеру закончил, но зарабатывать не перестал — у него есть доли в крупных бизнес-проектах и собственные компании.
- Сергей Шнуров — $11 млн (809 млн руб.)
Остепенившийся рок-хулиган официально отказался от концертов и частных выступлений, однако крупные заказы все же иногда берет. Также Шнуров снимается в рекламе и трудится генпродюсером канала RTVI.
- Тимати — $10,4 млн (765 млн руб.)
Рэпер поет, получает доход от доли в бизнес-проектах — салонах тату и красоты, бургерных, фитнес-центрах. Также учтен гонорар за шоу «Холостяк». Изучив рейтинг, Тимур Юнусов пообещал: «В новом сезоне я поработаю конкретно, пока не признаете мое первое место в вашем списке».
- Артемий Панарин — $9,9 млн (728 млн руб.)
У хоккеиста клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отличный спортивный контракт и немало хороших рекламных.
- Андрей Василевский — $8,9 млн (654 млн руб.)
Самый ценный игрок плей-офф НХЛ, выигравший недавно с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кубок Стэнли, в 2021 году имеет отличный контракт, а вот рекламных у нашего вратаря пока немного.
- Даниил Медведев — $8,4 млн (618 млн руб.)
В доходы теннисиста включены и гонорар за пока главную победу в карьере (на прошлогоднем итоговом турнире ATP), и рекламные доходы. Благодаря спортивным достижениям с Даниилом продлили контракты сразу несколько крутых международных брендов — автомобильный, часовой и т. д.
- Алишер Моргенштерн — $7,4 млн (544 млн руб.)
Рэпер получает гонорары за концерты, съемки в рекламе и доход от ресторанного бизнеса.
- Евгений Малкин — $7,1 млн (522 млн руб.)
Хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», помимо гонораров по спортивному контракту, получает дивиденды от грамотных инвестиций.
- Ирина Шейк — $6,9 млн (507 млн руб.)
Топ-модель имеет приличные рекламные контракты, позволяющие ей чувствовать себя завидной невестой.
- Полина Гагарина — $6 млн (441 млн руб.)
34-летняя певица стала самой востребованной поющей артисткой и объектом интереса рекламодателей. Теперь она еще и в сериалах снимается — третий сезон драмы «Бывшие» удался во многом благодаря ей.
- Юлия Зиверт — $5,9 млн (434 млн руб.)
Певицу часто приглашают на частные мероприятия. Гонорар за выступление — от 2 миллионов рублей. Плюс Зиверт получает рекламные доходы.
- «Би-2» — $5,8 млн (426 млн руб.)
У музыкантов группы учтены доходы за коммерческие выступления, использование их музыки в спектаклях и фильмах.
- Иван Ургант — $5,6 млн (412 млн руб.)
У рулевого шоу «Вечерний Ургант», помимо зарплаты на ТВ, есть более весомая статья доходов — солидные рекламные контракты, а также статус одного из самых востребованных ведущих на частных мероприятиях (ставка — от 4 миллионов рублей).
- Баста — $5,3 млн (390 млн руб.)
Музыкант зарабатывает не только на концертах — он продюсер, владелец клуба, ресторана, арт-бюро, магазина фирменной одежды. Также он пишет музыку для фильмов, снимается в рекламе, получает гонорар за роль наставника в шоу «Голос».