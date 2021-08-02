Деньги к школе: Бородину спасут 10 тысяч рублей от государства, а Бледанс не знает, как их получить

Знаменитые мамы рассказали, как обычно у них проходит процесс подготовки к новому учебному году.

Со 2 августа российские семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на ребенка. Эти деньги станут хорошей поддержкой во время сборов в школу. Традиционно это мероприятие выходит в копеечку и больно бьет по семейному бюджету.

В 2020 году в среднем собрать ребенка в школу стоило 20-25 тысяч рублей, в этому году половину трат на себя возьмет государство.

Кто может претендовать на выплаты?

В Минтруда пояснили, что под действие документа подпадают все дети, родившиеся в промежуток с 3 июля 2003-го по 1 сентября 2015 года включительно.

То есть шестилеткам заплатят в том случае, если день рождения не позднее 1 сентября 2021 года. Верхняя граница — если ребенку на 2 июля 2021 года еще не исполнилось 18 лет.

Даже если ребенок не пойдет в школу, но подходит под возрастное ограничение, то выплаты придут. Аналогичное правило с теми, кто сдал ЕГЭ. Даже если экзамен позади, а 18 еще не исполнилось – деньги все равно заплатят.

Teleprogramma.pro выяснила, как обстоят дела со сборами в школу у звездных родителей и будут ли они получать 10 тысяч рублей от государства.

Ксения Бородина

Известная телеведущая Ксения Бородина уже призналась, что собрать ребенка в школу – дело не только нервное, но и дорогое.

Выплаты от государства она считает отличной подстраховкой, которые наверняка пригодятся во время закупок.

«Вспоминаю себя в детстве, какой привередливой я была. И понимаю, как же тяжело было моим родителям мне угодить! Честно скажу, сегодня мне как маме приходится попроще. Плюс, всегда знаю, что под боком всегда будет подстраховка в виде 10 тысяч, которые сегодня выделяются на каждого школьника. Всем удачных сборов в школу! А моей Марусе желаю терпения, ведь собирать ее в школу буду все еще привередливая я», — делится ведущая «Дома-2».

Эвелина Бледанс

Ксения в курсе, что оформляется выплата на сайте госуслуг, а вот Эвелина Бледанс тоже была бы рада получить деньги на сына Сему, он как раз подходит под программу – в 2021 году мальчик идет в третий класс – но признается, что не в курсе, как оформить выплаты.

«Я вчера услышала по телевизору новости про эти пособия, решила, что здорово и надо тоже подать заявку. Обычно я стараюсь все делать сама и не прошу у государства помощи. Но если разобраться, почему бы и нет? Это же здорово, что придумали и решили поддержать родителей. Но вот столкнулась с тем, что я не знаю совершенно, как и где это оформить», — делится с Teleprogramma.pro актриса.

Обычно она начинает сборы в школу заранее, закупает все необходимое постепенно, поэтому затрудняется назвать сумму, во сколько ей обходится набор школьника.

«Новый портфель уже куплен. Хотя у нас был хороший, но купили свеженький, побольше. И пенал новый, и карандаши, и ручки. Вернемся с Юга и продолжим сборы. А пока отдыхаем, занимаемся здоровьем, у Семы курс терапии», — поделилась знаменитая мама.

Дана Борисова

Дана Борисова тоже собирается в этом году дочку в школу. В августе Полине исполняется 14 лет и она тоже попадает под действие программы о выплатах.

Телеведущая слышала про пособия, но не еще не задумывалась на данную тему. Признается, что тем традиции выделять день и целенаправленно отправляться по магазинам на закупки к школе.

«У нас нет такого культа собирать специально в школу. По ситуации потом берем, что учитель скажет», — призналась телеведущая.

Как получить школьные выплаты:

Оформить выплаты можно на сайте госуслуг в личном кабинете. На главной странице портала отдельным блоком выделена ссылка, по которой можно перейти в раздел заполнения заявления.

Документы на выплату программа заполняет автоматически, опираясь на личные данные пользователя. Остается только проверить корректность сведений в личном кабинете.

Если заявление оформляется впервые, то указать расчетный счет (именно реквизиты счета, а не номер карты), на который будут перечисляться выплаты. Если ранее уже были перечисления от государства, то деньги автоматически поступят на данный счет.

После заполнения всех реквизитов, заявление будет отправлено в Пенсионный фонд России.

Вся процедура занимает не более 3-5 минут. Заполнить заявление можно вплоть до 1 ноября 2021 года, выплаты начнутся только после 2 августа.

При заполнении заявления стоит быть внимательным. Убедитесь, что находитесь на официальном сайте госуслуг, а не на странице, созданной мошенниками!

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