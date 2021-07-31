Интересные факты об Эдите Пьехе, которые вы могли не знать

31 июля народной артистке СССР Эдите Пьехе исполнилось 84 года!

Она не планировала посвятить свою жизнь сцене — мечтала стать учителем. Но его величество случай, любовь к музыке и явный талант определили путь великой артистки. Она не боялась ничего нового — впервые начала танцевать на сцене, вести диалоги со зрителями и выходить на бис по несколько раз.

Эдита Станиславовна обожает сцену, но еще больше любит свою семью — дочь, внуков и правнуков. Как сложилась судьба большой артистки, непревзойденной певицы, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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