Интересные факты об Эдите Пьехе, которые вы могли не знать
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Интересные факты об Эдите Пьехе, которые вы могли не знать

Народная артистка СССР отмечает очередной день рождения. Ей исполнилось 84 года!

Интересные факты об Эдите Пьехе, которые вы могли не знать
Эдита Пьеха отмечает день рождения / фото Globallookpress © Olga Loskutova

31 июля народной артистке СССР Эдите Пьехе исполнилось 84 года!

Она не планировала посвятить свою жизнь сцене — мечтала стать учителем. Но его величество случай, любовь к музыке и явный талант определили путь великой артистки. Она не боялась ничего нового — впервые начала танцевать на сцене, вести диалоги со зрителями и выходить на бис по несколько раз.

Эдита Станиславовна обожает сцену, но еще больше любит свою семью — дочь, внуков и правнуков. Как сложилась судьба большой артистки, непревзойденной певицы, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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