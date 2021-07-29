«Все лучшие качества я нашла в нем»: с кем Ольге Орловой приписывали романы

Попытка самоубийства певицы Натальи Лагоды, взрывной темперамент Рената Давлетьярова и слухи о романе с Владом Кадони. Teleprogramma.pro рассказывает о том, через что пришлось пройти певице и телеведущей на пути к большой любви

Вот уже несколько дней пользователи Сети обсуждают, с кем отдыхала экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2»Ольга Орлова в отпуске в Хорватии. Подписчики певицы гадают, какой мужчина делал фотографии, которыми певица так щедро делилась с ними. Поначалу артистка не решалась раскрывать все карты, но потом все же пошла на этот шаг.

«У вас очень приятный мужчина. Зря его не показываете», — написала Ольге одна из подписчиц. «У меня самый лучший мужчина. Но я считаю, что личная жизнь должна оставаться личной», — ответила ей певица и телеведущая.

И действительно, Ольга всегда тщательно оберегала свою приватную жизнь. Но в эфире YouTube-шоу Fametime TV все же решила нарушить молчание.

Ольга Орлова: «Зачем украшать жизнь чужого мужа»?

Нового кавалера Ольги Орловой зовут Валерий, он занимается бизнесом. Артистка познакомилась с ним в ресторане, куда пришла со своей подругой. А ее будущий возлюбленный сидел в это время со своим приятелем, около полутора часов смотрел на Орлову, но не решался подойти. И когда подруга певицы на время отошла, а артистка занялась просмотром соцсетей, она услышала позади себя: «Здравствуйте, Ольга». Это приветствие положило начало новым отношениям в жизни певицы.

Известно, что влюбленные встречаются уже почти два года. О своем избраннике Ольга Орлова отзывается как о хорошем, добром, умном человеке, который всегда держит свое слово.

«Он очень меня любит, а я люблю его. Все лучшие качества, которые можно представить, я нашла в нем. Похоже, что во второй половине жизни боженька поцеловал меня в макушку», — призналась Ольга в эфире Интернет-передачи.

Также Орлова рассказала, почему скрывает своего мужчину от журналистов. По словам артистки, она не тот человек, который будет «сосаться в сторис». Она убеждена в том, что счастье любит тишину. На вопрос, женат ли избранник, Орлова ответила ведущей так:

«Для меня роман с женатым мужчиной невозможен. Зачем украшать жизнь чужого мужа? Я не вижу в этом смысла. Конечно, у него тоже было прошлое, он тоже был женат. Но сейчас нет».

Драматические отношения Ольги Орловой с бизнесменом Александром Кармановым

К такому выводу Ольга, у которой был трагический опыт отношений с несвободным человеком, пришла не случайно. Клеймо разлучницы, которая разрушила чужую жизнь, преследовало ее на протяжении многих лет.

Первым законным мужем Ольги Орловой стал бизнесмен Александр Карманов – владелец модного тогда клуба «Грезы». На момент знакомства с артисткой предприниматель состоял в отношениях с певицей Натальей Лагодой, известной по хиту «Маленький Будда». Но когда Ольга забеременела, мужчина, не задумываясь, ушел от бывшей избранницы. После рождения сына Артема в 2001 году Ольга покинула и группу «Блестящие».

Известно, что Наталья была очень сильно привязана к Александру, считая, что он предназначен ей судьбой. А все потому что бизнесмен познакомился с Лагодой, когда она работала стриптизершей, но вложил деньги в ее раскрутку и подарил другую, роскошную жизнь. Лагода серьезно занялась вокалом.

Но с угасанием интереса Александра Карманова карьера Натальи тоже пошла на спад. Казалось, проблемы росли, как снежный ком.

Не перенеся ударов судьбы, Наталья Лагода предприняла попытку уйти из жизни, причем на глазах сына от предыдущего брака. Но благодаря профессионализму врачей девушку спасли. Хотя ей пришлось пережить 12 операций, и по сути, девушка осталась инвалидом. Александр Карманов оплатил лечение бывшей возлюбленной.

Когда Наталья поправилась, она стала посещать ток-шоу и рассказывать о своей нелегкой женской судьбе, обвиняла в своих несчастьях Ольгу Орлову. Ходили слухи, что она даже прокляла соперницу.

Вскоре Наталья Лагода вышла замуж снова и вернулась в родной Луганск. Счастья певица так и не обрела и стала искать утешение в алкоголе. В 2015 году, в 41 год она ушла из жизни, заболев воспалением легких.

Ольга тоже не стала счастливой в отношениях с Александром Кармановым. Через четыре года после заключения брака пара рассталась, а Артем остался жить с мамой.

В кулуарах поговаривали, что над Ольгой висит чуть ли не проклятье Натальи Лагоды. Поэтому она рассталась с Александром и больше не смогла официально выйти замуж. Но сама Орлова неоднократно поясняла, что никакой мистики тут нет. Просто на этапе зарождения семьи они с Александром были еще юными и им не хватило мудрости. К тому же в тот период Ольга строила сольную карьеру, что тоже не лучшим образом отразилось на ее семейной жизни.

Восточные страсти Рената Давлетьярова

Со своим следующим избранником, известным кинопродюсером Ренатом Давлетьяровым Ольга познакомилась на вечернике общих друзей. Ольга призналась, что Ренат покорил ее своей мужественностью и интеллектом.

С начитанным и харизматичным Давлетьяровым было очень интересно общаться. К тому же с ним Ольга посещала разные кинопремьеры и светские мероприятия. Благодаря протекции Рената снялась в кино.

Но темпераментный мужчина то и дело ревновал свою спутницу, мог вспылить на ровном месте и, по признанию Орловой, требовал, чтобы все было именно так, как хочет он. Ссора между влюбленными могла возникнуть на ровном месте. Так, однажды Давлетьяров разгневался из-за того, что Ольга рассказала неприличный анекдот в общей компании.

В одном из своих интервью артистка рассказала, что такие эмоциональные качели хороши в юности. А в более взрослом возрасте человек все-таки стремится к уюту и покою. С эмоциональным Ренатом она же жила, как на вулкане и даже побаивалась своего восточного мужчину. В итоге после нескольких лет отношений пара рассталась.

Вскоре Ренат Давлетьяров женился на молодой певице Жене Малаховой, которая была младше его на 28 лет. Но через несколько лет отношений и эта семейная лодка разбилась о быт…

С кем Ольге Орловой приписывали романы

Одно время Ольга Орлова встречалась с бизнесменом Петром Аксеновым, но и эти отношения постепенно сошли на нет.

Кроме того, Ольге приписывали роман с певцом Николаем Басковым, телеведущим Вячеславом Манучаровым, ее коллегой по «Дому-2» Владом Кадони. А сколько участников телестройки пытались привлечь ее внимание. Один из них – эпатажный Артем Сорока – даже обнажился перед Орловой на лобном месте. Однако она не оценила его души (и тела) прекрасные порывы.

Но, похоже сейчас все трудности в личной жизни Ольги позади. И она наконец-то нашла свое счастье в отношениях с бизнесменом Валерием.

Teleprogramma.pro желает Ольге Орловой сохранить его на долгие годы!

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