«Уф! Гламуром и не пахнет»: Бузова, Волочкова и другие звезды в бикини, чьи прелести вызвали недоумение

Не всегда ожидание соответствует действительности: иной раз кажется, что имея стройную фигуру и аппетитные формы можно с легкостью стать королевой пляжа. Однако не совсем удачный купальник или чересчур откровенная поза может поставить под сомнение элегантность и привлекательность дамы, даже если она блистает на ТВ или считается одной из самых красивых персон шоу-бизнеса.

Сайт Teleprogramma.pro отобрал пляжные снимки звездных модниц в бикини, чьи прелести вызвали недоумение поклонников.

Анастасия Волочкова, 45 лет

Бывшая прима-балерина Большого театра безусловно хороша собой. В одном из интервью Анастасия Волочкова призналась, что она до сих пор тренируется также, как и в пору своей юности. Никаких поблажек артистка себе не делает даже на отдыхе. Благодаря такому упорству, звезда ко всему прочему, придерживается и довольно строго рациона, Анастасия может похвастаться весьма и весьма эффектной фигурой.

Вот только не всегда Волочковой удается подать свою стройность во всей красе. Вот, к примеру, алый купальник балерины вызвал неоднозначные споры поклонников. Экс-возлюбленную бизнесмена Сулеймана Керимова раскритиковали за излишнюю сексапильность. Дело в том, что узкие стринги балерины открыли слишком много звездного тела. А сама Анастасия может быть и не заметила, как блеснула зоной бикини.

Досталось красавице-блондинке и за слишком худенькие ножки-палочки. Поклонникам показалось, что такие массивные шлепанцы с приклеенными цветами только «изуродовали балетную ножку» артистки.

«Дичь! Как это развидеть?», «Ну явный перебор! Когда ноги кажутся слишком тоненькими, а тут еще и такие шлепки огромные», «Надо срочно на диету! Откармливаться», «Слишком худенькая, неправдоподобно изнуренный вид», — сетуют фанаты.

Ольга Бузова, 35 лет

За время африканских съемок экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна не раз позировала в откровенных нарядах, не говоря уже о купальниках и трусиках на тесемках. Так, к примеру, в супер-коротком топике Ольга Бузова «случайно» засветила маленькую крепкую грудь, игриво приоткрыв «сочные» полушария.

«Ни стыда, ни совести», «Топик из детского отдела?», «Стыд какой, нормальной одежде в чемодане не осталось? Все в стирке??», «Неее! Этот топик как раз после стирки сел, теперь только на пол груди», «Все равно что голышом», — взъелись поклонники.

Не всем понравился и купальник поющей телеведущей. Так, фанаты обратили внимание, что трусики Барби приоткрыли чересчур много звездного тела, показав прелести блондинки.

«Тут вообще слов нет, что за трусики такие?», «Бельишко так натянула на уши, вот-вот по швам затрещат», «Хоть бы ракушку свою прикрыла, разврат один», — негодовали подписчики.

Вера Брежнева, 39 лет

По этому фото многие поклонники так и не смогли понять: то ли возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе примерила монокини, то ли певица позировала в боди. Однако фанаты экс-солистки группы «ВИА Гра» сошлись во мнении, что этот «горячий» кадр Веры Брежневой едва ли можно отнести к самому удачному. Подписчики указали на слишком бледный оттенок кожи поп-дивы, удивившись тому, что артистка не позаботилась о бронзовом загаре. Хотя с другой стороны, может певица просто не успела съездить к морю.

«Кожа отливает желтизной! Или это такой свет в примерочной?», «Слишком бледненькая, а тут еще и купальник черный! Ничего повеселее не было случайно?», «Уф! Гламуром и не пахнет», «Скучно как-то! От Верунчика ждем всегда большего», «Мда… Совсем не секс», — пишут фолловеры.

Ксения Бородина, 38 лет

Казалось бы, все шикарно: тонкая талия, бесконечные ножки и изящная фигурка. Поклонники не упустили из виду, что подавшая на развод с бизнесменом Курбаном Омаровым ведущая проекта «Дом-2» заметно постройнела. Видимо, стресс и переживания на фоне бракоразводного процесса сказались на внешности звезды. И надо отметить, что вполне положительно. Разве что фанатов привлекла не совсем эстетичная зона бикини. Многим показалось, что трусики с высокой посадкой как-то странно смотрелись на теледиве.

«Купальник сильно пирожок ваш обтянул, сейчас все только его и будут рассматривать», «Такие фото делают для себя, но не для всеобщего обсуждения, чего она ждала?», «Да, что-то выпирает!», «Рассталась с мужем можно и трусики от купальника полностью показывать», «Что-то трусы-то совсем все обтянули! Слишком интимное фото», «Зачетные панталоны», «Странные трусики, вам такой фасон купальнике не подходит», — отметили фанаты.

Смотрите также: