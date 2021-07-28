«Вспыльчивый характер!»: почему принцесса Диана заставила плакать принца Уильяма

Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола, принца Чарльза в 1981-м. В следующем году у них родился первенец – принц Уильям, а спустя еще два года на свет появился принц Гарри. Она активно старалась участвовать в жизни детей и посвящала им много своего времени. Однако воспитывала в строгости и однажды даже заставила Уильяма плакать перед друзьями.

«После занятий в школе Уильям хотел поиграть с мальчиками и отправился на футбольное поле. Но Диана побежала за ним, схватила за руку и ударила на глазах у всех его друзей. Ей показалось, что он плохо себя вел. Уильям расплакался, но его быстро посадили в машину и увезли во дворец. У нее был очень вспыльчивый характер», — пишет Express.

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Ее сыновьям на тот момент было 15 и 12 лет.

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