Подруга Грачевского рассказала, почему его первая жена не имеет права на наследство

Вопрос с разделом наследства основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского по-прежнему остается открытым. Недавно в одном из своих интервью подруга режиссера Светлана Туманова высказала мысль, что его первая жена Галина имеет все права на «Ералаш», а вот последняя супруга Екатерина Белоцерковская – нет. При этом другая давняя подруга Грачевского — актриса Оксана Сташенко — придерживается иного мнения на этот счет.

«Свою часть наследства Галина уже получила, когда 12 лет назад Борис Юрьевич ушел на съемную квартиру с чемоданчиком своих вещей. Он оставил два дома, гаражи, квартиры. Поэтому здесь есть какое-то ощущение несправедливости. Тем более Катя Белоцерковская не претендует на выделение супружеской доли. Она говорит о том, что все должно достаться только детям. То есть, следует поделить наследство на детские доли. И мне кажется, что в этом есть великая справедливость. Хотя я считаю, что Кате тоже должно что-то принадлежать», — поясняет Оксана Сташенко.

С чего все началось

Недавно в своем Инстаграме Екатерина Белоцерковская написала, что получила исковое заявление от первой жены Бориса Грачевского о выделении супружеской доли. Ее возмутил поступок женщины. Екатерина напомнила, что после развода Борис Грачевский ушел с одним чемоданом на съемную квартиру. Но потом тема раздела имущества была поднята снова.

«Вы забыли, как приходили к нему с этим вопросом и хотели его делить при разводе? Но тогда Боря вам предложил делить в таком случае все имущество. И тут вы сказали, что нет-нет, все хорошо. На секундочку! Вы остались с тремя квартирами, дачей из двух домов, двумя гаражами, машиной и всеми накоплениями. И до рождения Василисы получали конверт с деньгами каждый месяц! А может, тогда мы поделим и это? Там же тоже супружеская доля Бори!?» — написала Екатерина у себя в Инстаграме.

Она отметила, что наследство Бориса Грачевского будет делиться между всеми его детьми. А на получение супружеской доли она не претендует.

На пост Екатерины в Инстаграме отреагировала подруга Грачевского Светлана Туманова, которая рассказала, что первая жена имеет отношение к наследству Грачевского. И, понимая это, он специально не оставил завещания. И если бы при разводе делилось имущество, то она могла бы претендовать и на свою долю в «Ералаше» как части семейного бизнеса.

Светлана Туманова также подчеркнула в интервью, что Екатерина не имеет отношения к киножурналу «Ералаш», а вот Галина имела. Туманова уверена, что Грачевский неслучайно не оставил завещания. И если бы он хотел, то мог бы все завещать Екатерине.

Также Светлана рассказала, что семья Грачевских жила в единственной квартире в Свиблово, откуда режиссер и ушел с чемоданом. А потом две квартиры в этом доме прибрел сын Бориса Грачевского Михаил.

Поэтому она не понимает, о каких трех квартирах упоминает Екатерина в соцсетях.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

Смотрите также: