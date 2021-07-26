Директор МакSим о выводе певицы из комы: «Частично правда, частично – нет»

О певице МакSим (настоящее имя Марина Максимова) не говорит только ленивый. Молодая красивая артистка борется за свою жизнь в одной из московских больниц. В понедельник, 26 июля, СМИ сообщили, что артистку вывели из комы, в которой она пребывает уже больше месяца. Правда это или нет — мы узнали у представителя артистки.

«Частично правда, частично – нет, — сказала Teleprogramma.pro директор МакSим Маргарита Соколова. — Ей действительно лучше, это правда. А происходит сейчас следующее: когда организму тяжело — ее вводят в медикаментозный сон. Как только врачи видят показатели лучше — они приводят ее в сознание. Это все регулируется врачами. Она под полным контролем».

Напомним, 10 июня она отметила свое 38-летие, а после — почувствовала себя плохо. Певица вызвала врачей, которые сделали ей тест на коронавирус. Результат показал отрицательные значения. Несмотря на плохое самочувствие, артистка решила не отменять концерт в родной Казани. На сцене у нее поднялась температура до 39, и от дальнейших выступлениях ей пришлось отказаться.

Дальше – хуже. Девушку госпитализировали с двусторонней пневмонией в одну из частных московских клиник. В СМИ пишут, что двухнедельное размещение в этой больнице обходится ее семье в один миллион рублей.

Через неделю МакSим стало хуже. В прессе появлялись сообщения о том, что у певицы произошло серьезное поражение печени. Однако в ее окружении эту информацию не подтвердили.

Потом начали писать, что певицу подключили к аппарату ЭКМО — это искусственные легкие, которые насыщают кровь кислородом. Однако представитель МакSим отметила, что и это неправда.

Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская подтвердила журналистам Teleprogramma.pro, что Марине действительно лучше.

«Иногда Марина в сознании, иногда снова погружают в медикаментозный сон», — сказала она.

Так что держим кулачки за любимую певицу!

Смотрите также: