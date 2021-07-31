Как Стриженова, Кудрявцева и другие звезды выглядели в молодости

К этим лицам на телеэкранах мы давно уже привыкли - эфир без их участия практически немыслим.

Но даже эти уважаемые звезды когда-то были довольно юными и совсем неопытными. Спорим, что такими вы их уже и не помните?

Иван Ургант, 43 года

«Вечерний Ургант» скоро вернется с каникул в ежедневный эфир Первого канала, а пока ведущий шоу отдыхает с семьей на теплоходе в круизе по волжским городам. А на архивном фото, сделанном 25 лет назад, Ваня радуется сдаче первой летней сессии в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Ургант уже студентом получил первую театральную роль — стражника в спектакле «Макбет» в Большом драматическом театре.

Владимир Познер, 87 лет

Ведущий авторской программы Первого канала «Познер» пишет книги, ездит по стране с творческими встречами, лекциями, на досуге играет в теннис — в общем, на зависть ровесникам ведет активный образ жизни.

А на архивном фото брутальный брюнет Владимир Познер еще довольно молод — ему 35, он трудится в журнале «Спутник», зарабатывает на жизнь научными переводами с английского на русский. Спустя год Познер устроится в Комитет по телевидению и радиовещанию СССР комментатором главной редакции радиовещания на США и Англию и начнет вести радиопередачу на английском.

Лера Кудрявцева, 50 лет

Лера начинала карьеру в программах «Партийная зона», «МузОбоз», «Клуб бывших жен», а сейчас ведет на НТВ проекты «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Кажется, с годами она только молодеет (скорее всего, не без помощи косметологов).

Так или иначе, Лера меняется, ее стиль становится более сдержанным — она избавилась от наращенных волос, убрала импланты из груди, заменила вульгарные наряды на элегантные дорогие вещи. Она уже давно не похожа на разбитную разведенку, у которой все прелести напоказ, как на этом фото, сделанном 15 лет назад.

Екатерина Стриженова, 53 года

Екатерина ведет на Первом канале программы «Доброе утро» и «Время покажет», на съемках которого недавно, оступившись, сломала руку. К счастью, Стриженова уже поправилась и вернулась к работе, что подтверждает свежее фото из телестудии. А вот архивное фото возвращает нас на 30 лет назад на съемки фильма «Ка-ка-ду» (не забывайте, Екатерина не только яркая телеведущая, но и отличная актриса).

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