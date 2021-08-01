Претендентов на имущество создателя «Ералаша» Бориса Грачевского все больше и больше

Завещания Грачевский, скончавшийся в середине января, не оставил, поэтому сейчас, через полгода после его смерти, родственники могут вступать в права наследства. Однако неожиданно число наследников увеличилось...

«Давайте и конверт с деньгами поделим!»

В последние годы жизни Грачевский рассказывал, как счастлив в третьем браке с 36-летней артисткой Екатериной Белоцерковской. Катя не работала, занималась бытом Бориса Юрьевича, а незадолго до смерти мужа родила ребенка. В общей сложности у Грачевского четверо детей: от первого брака — 48-летний Максим и 41-летняя Анна, от второго — 8-летняя Василиса, от третьего — годовалый Филипп. То есть с учетом вдовы очевидных наследников было пять.

Однако в июле о правах на наследство заявила первая супруга покойного, Галина Яковлевна Грачевская, с которой он прожил в браке 35 лет.

Для вдовы стало неожиданностью то, что первая жена Грачевского хочет получить долю наследства. Екатерина Белоцерковская сделала официальное и эмоциональное заявление — обращение к Галине Яковлевне: «Я указала у нотариуса всех наследников. Несмотря на то что старшая дочь не общалась с отцом 17 лет и давала ужасные интервью про отца, я считаю, что она, так же как и все наследники, имеет право и должна получить свое. Но я получила сюрприз — исковое заявление от первой супруги о выделении супружеской доли.

Вы серьезно? Развод был почти 12 лет назад, за это время уже было два брака и двое детей… Боря ушел с одним чемоданом на съемную квартиру и жил там, пока не смог приобрести себе квартиру. Вас это устраивало! А теперь вы указываете, что не знали, что «Ералаш» принадлежал Боре? Вы забыли, как приходили к нему с этим вопросом и хотели его делить при разводе? Но тогда Боря вам предложил делить в таком случае все имущество, и тут вы сказали, что нет-нет — все хорошо. Вы остались с тремя квартирами, дачей, двумя гаражами, машиной и всеми накоплениями. И до рождения Василисы получали конверт с деньгами каждый месяц! А может, тогда мы поделим и это? Там же тоже супружеская доля Бори?»

Галина Грачевская просит выделить супружескую долю в продюсерском центре «Ералаш». Белоцерковская негодует: «Это просто пособие, как лишить несовершеннолетних детей всего! Для жутко интересующихся людей — все будет делиться в равных долях между всеми детьми! У нас нет супружеской доли!» То есть мысль вдовы такова: Екатерина якобы вообще не собирается претендовать на наследство, уступив все детям Бориса Юрьевича, а вот его первая жена, увы, не такая благородная.

«Помогала мужу поднимать бизнес»

У сторонников первой жены Грачевского есть контраргументы — мол, Екатерина сильно преувеличивает. Первой супруге Борис Юрьевич оставил не три квартиры, как утверждает Белоцерковская, а одну — в Свиблове, где жили супруги. Позже на одной лестничной клетке с матерью купил две квартиры старший сын Грачевского и объединил жилплощадь.

Сейчас между детьми Грачевского будут делить его загородный дом на Новой Риге площадью 300 кв. м и трешку в центре Москве на улице Гиляровского, купленную Борисом Юрьевичем после первого развода, но до вступления во второй брак. Также наследникам выделят доли в ООО «Продюсерский центр «Ералаш» и в ООО «Ералаш», где у Грачевского было 50% акций — остальные принадлежат его компаньону.

Первая жена претендует только на долю в структурах «Ералаш». При разводе ей не досталось ничего от семейного бизнеса, который она поднимала с мужем в течение 35 лет, но Грачевская получала ежемесячно материальную поддержку, которая прекратилась, когда у Бориса Юрьевича появились молодая жена и дочь.

Галина считает, что имеет моральное право на часть бизнеса, ведь она была рядом, когда Грачевский строил «Ералаш» — с ней он советовался, показывал сценарии, делился идеями, вместе супруги спасали «Ералаш» в лихие 90-е. Аргументов и доказательств для суда у Галины Грачевской достаточно, а значит, предстоит серьезная борьба за продолжающую приносить прибыль бизнес-империю под названием «Ералаш» — театр-школу, кинопроизводство, права на товарный знак, франшизы.

Смотрите также: