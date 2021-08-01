Как звездные папы ведут юридические войны с бывшими женами, пытаясь снизить алименты

В центре внимания оказались печально известный футболист-драчун Павел Мамаев и новый муж популярной артистки Анастасии Макеевой Роман Мальков.

«Отстань, гнусное животное!»

39-летняя Анастасия Макеева два месяца назад вышла замуж за 37-летнего бизнесмена Романа Малькова. Свадьбу сыграли через год после знакомства. Роман ради Анастасии бросил жену Светлану, которая родила ему четверых детей.

Со Светланой Мальков прожил в браке 17 лет, поженились они в студенческие годы — оба учились в Обнинском институте атомной энергетики. Шесть с половиной лет назад супруги из Обнинска переехали с детьми в Словению.

Прошлой весной Мальков улетел на заработки в Москву — в пандемию работы не было, и он стал наемным рабочим на строительных работах в загородном доме Макеевой. Там-то и началась любовь-морковь: Настя и Роман стали жить вместе, и в Словению к жене и четверым детям отец семейства уже не вернулся. Тогда Светлана, поняв, что мужа ей не вернуть, начала воевать за деньги на содержание детей.

Официально развод Мальковы оформили этой весной, суд назначил алименты — по 7500 рублей в месяц на каждого ребенка. Но Светлана через суд добилась увеличения выплат: «Пройдя три заседания, на четвертом мы выиграли дело! А теперь посмотрим, отвечают ли эти люди за свои слова, которые бросали мне в лицо полгода — мол, алименты будем выплачивать после суда».

Сумма увеличилась серьезно: на каждого ребенка — по 25 тысяч рублей. Отметим, что от алиментов на старшего сына Светлана Малькова отказалась, так как 16-летний Андрей решил переехать к отцу и мачехе.

Однако Роман Мальков с назначенной суммой не согласился и подал встречный иск в суд. При этом мужчина позиционирует себя как успешного бизнесмена — за прошлый год прибыль его связанной со строительством компании по официальной отчетности составила 13 миллионов рублей.

Светлана утверждает: муж не переводит денег на детей, обвиняет ее в том, что запретила видеться с дочкой и сыновьями. Малькова это обвинение отвергает: «Роман, общайся с детьми, но на территории Словении и в моем присутствии. И без Макеевой!» И добавляет: «Никакой финансовой помощи детям Рома не присылает, алименты отказывается платить — подает встречные иски, тянет время».

Сейчас Малькову и впрямь не до судебных разборок: с новой женой он проводит медовый месяц на Кубе, откуда, впрочем, не забывает грозить своей бывшей — мол, я еще и на старшего сына с тебя стребую алименты!

Встречные иски Романа будет рассматривать суд в Обнинске. Там, в Калужской области, у экс-супругов осталась совместно нажитая собственность — дом. Роман настаивает на возвращении экс-жены в этот дом из Словении, где надо платить за аренду жилья. Малькова не хочет в Россию, ведь в Европе у детей кружки, школа, друзья. Но, так как алименты от мужа не поступают, женщина летает в Россию, снимается в ток-шоу, где за деньги рассказывает о бывшем. Недавно Роман в соцсетях обратился к экс-супруге: «Да когда же ты, гнусное животное, отстанешь-то от нас?.. Свет, пойми, ты была ошибкой».

Интересно, что Макеева обращением не ограничилась: недавно она побывала на одном из ток-шоу и даже устроила драку со Светланой. А в августе Анастасия едет на гастроли со спектаклем в Словению, в Любляну, где как раз живет семья ее мужа. Роман туда тоже поедет и, скорее всего, впервые за полтора года увидит детей.

«Он хуже Аршавина»

Светлана Малькова недавно объединилась с… Аланой Мамаевой, которая находится отчасти в схожей с ней ситуации. Светлана и Алана даже планируют провести прямой эфир в Инстаграме на тему алиментов. 32-летняя Алана весной подала на развод с футболистом Павлом Мамаевым. Причиной стала измена спортсмена — в этот раз с красоткой в Испании, где в феврале у футбольного клуба «Ростов», за который играет Павел, проходили сборы.

Алана за восемь лет брака часто ловила Павла на изменах и на этот раз не стала прощать. Супругов развели в мировом суде, Алана не стала требовать алименты, ведь футболист обещал содержать семью: у пары есть общая 7-летняя дочь Алиса. Также Павел усыновил сына Аланы от предыдущего брака Алекса, которому сейчас 9 лет. Мамаева рассказала: «Он сказал мне, что ничего не поменяется. Хочет, чтобы у детей все было точно так же, как раньше — та же няня, водитель».

Но в июле Мамаев, по словам Аланы, перестал быть щедрым: «Я никогда не замечала за ним такой дикой жадности, как сейчас. Превращается в Аршавина — даже хуже. Заставляет меня присылать чеки за продукты. Последний раз, когда я прислала два разных чека, он ответил: «Мои дети столько не едят». И заплатил 30 тысяч рублей вместо 112. Как будто он знает, сколько они едят! А пластилин, книжки, домино? Они же не понимают, почему раньше все было можно, а теперь нельзя. У меня, например, Алиса на Мальдивы просится и не понимает, почему мы не едем…»

Теперь Алана хочет через суд выбить из экс-мужа алименты и потребовать разделить имущества, но подозревает, что Павел недвижимость оформлял на родню. В Москве Алана живет в доме родственников. Женщина рассказала: «Его адвокат вышла к моему представителю с предложением урегулировать в мирном порядке алименты в 150 тысяч рублей либо судиться и получить 12 тысяч, так как «у футболистов контракты непостоянные». При этом в «Ростове» Мамаев в год зарабатывает около 600 тысяч евро (52,5 млн руб.).

Павел уже заявил, что у него один ребенок — дочь, платить алименты на приемного сына не будет (на одного ребенка отчисления составляют 25% от заработков, на двух пришлось бы перечислять 33%). Няню и водителя Павел перестал оплачивать.

Он был готов их содержать в том случае, если дети с прислугой останутся жить в его квартире, а Алана сможет их навещать. Дескать, если дети с мамой, прислуга не нужна. Мамаева переживает: «Я простила ему измену, дождалась из тюрьмы, всем рассказывала, как он изменился и какой хороший отец…» Алана считает, что Павел так изменился по отношению к ней после недавней смерти отца, который ненавидел невестку.

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