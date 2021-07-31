Где знаменитости проводят последние дни летнего отпуска

В конце июля и начале августа звезды наслаждаются последними днями отпуска - скоро они вынуждены будут вернуться в Москву на съемки и репетиции.

Поэтому именно сейчас им хочется каждый день провести так, чтобы потом, в дождливые хмурые будни, не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.

Турция

Ксения Бородина впервые отдыхает в Турции не в отеле: ведущая «Дома-2» сняла виллу с бассейном в горах в районе Бодрума. Виллы сдаются с ресторанным и прочим обслуживанием. Бородина отдыхает с дочками Марусей и Теоной, а также мамой.

Поблизости снимают виллы семьи ее друзей — все вместе ездят на пляж, катаются на яхтах, посещают рестораны. На прошлой неделе Бородина летала на два дня в Москву: в мировом суде у нее начался бракоразводный процесс с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым.

Цена: от 120 тыс. за виллу в сутки.

Камчатка

Елена Летучая с мужем Юрием путешествуют по Камчатке. На фото Лена купается в термальном источнике. Программа у Летучей насыщенная: рафтинг, рыбалка, десятки экскурсий на вулканы, гейзеры, водопады, в каньон, а также серфинг в Тихом океане.

Цена: от 60 тыс. руб. за неделю на человека, включая экскурсии, рафтинг, серфинг, морские прогулки и рыбалки.

Алтай

Дочь Дмитрия Маликова Стефания окончила факультет международной журналистики МГИМО и отправилась в путешествие с женихом — как мы уже сообщали, Стефания встречается со звездой мирового хоккея Кириллом Капризовым. Парочка путешествует по Алтаю — каждый день берут интересные экскурсии, проводят свободное время в отеле с шикарными видами.

Цена: от 35 тыс. руб. за номер люкс в сутки.

Швейцария

Андрей Малахов с женой Наташей и 3-летним сыном Сашей завтракают с видом на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц. Малаховы отдыхают в роскошном отеле с авторской кухней, спа-центрами, бассейнами. На днях семья телеведущего ездила в соседнюю Италию на экскурсию на озеро Комо — за скромные 100 евро им показали с воды дома западных звезд, давно облюбовавших это райское местечко.

Цена: от 100 тыс. руб. за номер люкс в сутки.

Греция

Настя Ивлеева рассталась с мужем, рэпером Элджеем, и рванула на отдых с экс-женой Сергея Шнурова Матильдой. Свободные и счастливые барышни оккупировали самый элитный пляж греческого острова Миконос. Настя и Матильда загорали, купались и проводили вечера в самом дорогом баре курорта.

Цена: от 150 тыс. руб. за номер люкс в сутки.

Франция

Ксения Собчак с 4-летним сыном Платоном загорает в Сен-Тропе. Компанию Собчак составили подружки с детьми, так что Ксюша и по магазинам пробежаться успела. Перед визитом на французские пляжи Ксюша неделю загорала на итальянских, где у нее случилось главное гастрономическое потрясение в жизни: в местном ресторанчике супруга Константина Богомолова попробовала шоколадную пиццу с кремом маскарпоне.

Цена: от 120 тыс. руб. за номер в сутки.

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